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Россия стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года‍

В первой половине 2018 г. Россия инвестировала в Украину больше, чем другие страны, – $436 млн, свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины. Это 34,6% от всех $1,26 млрд иностранных вложений в Украину.

На втором месте по размеру инвестиций в украинскую экономику находится Кипр ($219 млн), далее следуют Нидерланды ($208 млн), Австрия ($59 млн), Польша ($54 млн), Франция ($47 млн) и Великобритания ($43,4 млн).

Большая часть этих средств ($750 млн или 60%) направлена в финансовую и страховую деятельность, около 10% – в торговлю, 8,2% – в промышленность, 8% – в сферу информации и телекоммуникаций.

Чистый приток средств на Украину в первом полугодии 2018 г. сократился на 31% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $922 млн.

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