Россия стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года
В первой половине 2018 г. Россия инвестировала в Украину больше, чем другие страны, – $436 млн, свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины. Это 34,6% от всех $1,26 млрд иностранных вложений в Украину.
На втором месте по размеру инвестиций в украинскую экономику находится Кипр ($219 млн), далее следуют Нидерланды ($208 млн), Австрия ($59 млн), Польша ($54 млн), Франция ($47 млн) и Великобритания ($43,4 млн).
Большая часть этих средств ($750 млн или 60%) направлена в финансовую и страховую деятельность, около 10% – в торговлю, 8,2% – в промышленность, 8% – в сферу информации и телекоммуникаций.
Чистый приток средств на Украину в первом полугодии 2018 г. сократился на 31% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $922 млн.
В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие
Место: 1
Страна: Объединённые Арабские Эмираты
Страна: Сингапур
Страна: Швейцария
Страна: Гонконг
Страна: Нидерланды
Страна: Япония
Страна: Франция
Страна: Португалия
Страна: Австрия
Страна: США
Страна: Россия
Страна: Молдавия
Страна: Мозамбик
Страна: Украина
Страна: Парагвай
Страна: Йемен
Страна: Гвинея
Страна: Мадагаскар
Страна: Гаити
Страна: Демократическая Республика Конго
Страна: Мавритания