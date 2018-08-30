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«Почта России» с ноября начнет принимать таможенные платежи за интернет-покупки

Оплатить таможенные пошлины за посылки из иностранных интернет-магазинов стоимостью более 1000 евро или весом более 31 кг с 1 ноября можно будет через «Почту России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова.

«Пилотный проект с "Почтой России" запустится с 1 ноября, он будет касаться оплаты "Почтой России" таможенных платежей за физических лиц в качестве уполномоченного оператора. По нашему мнению, это должно касаться не только "Почты России", но и экспресс-перевозчиков», — сказал Давыдов.

По его мнению, для граждан важнее технологичность и простота оплаты платежей, чем высота порога беспошлинного ввоза товаров. Сейчас оплатить пошлину за посылку можно в таможенной службе города или онлайн через сервис ФТС.

Ранее Министерство финансов ввело понятие уполномоченного оператора, который будет иметь право собирать и перечислять ФТС таможенные платежи физических лиц.

Сейчас в России пошлиной в 30% облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц превышает 1000 евро и (или) вес которых составляет более 31 кг. В июне ФТС предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. По мнению службы, бюджету это добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.