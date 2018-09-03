Новости
Экономика
Новости

Росстат засекретил почти 5% ВВП

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Росстат при публикации сведений о размере, структуре и динамике ВВП за 2011–2017 гг. засекретил данные о 4,75% ВВП, касающиеся расходов на вооружение и научные исследования, пишет РБК.

Росстат в 2017 г. перешел на новую методологию – «Систему национальных счетов (СНС) – 2008». Два главных ее отличия от прежней методологии – учет военных расходов и научных исследований и разработок (последние относятся к продуктам интеллектуальной собственности) при расчете ВВП.

Обновленные данные Росстат опубликовал в августе. Но ни «Расходы на системы вооружения», ни «Продукты интеллектуальной собственности» в национальных счетах Росстата не видны, в разбивке валового накопления основного капитала по видам основных фондов они не выделены, отмечает РБК.

Росстат пояснил РБК, что часть данных засекречена, так как этого требует закон «О государственной тайне». На вопрос журналистов, относятся ли на самом деле продукты интеллектуальной собственности к государственной тайне или скрыты, чтобы нельзя было вычислить расходы на вооружение, в Росстате не ответили. На вопрос, планируется ли в будущем публиковать показатели, Росстат ответил отрицательно.

Издание пишет, что по остаточному принципу можно вычислить, что в 2016 г. на расходы на закупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной собственности составили около 4,1 трлн руб. – это разница между совокупным объемом валового накопления основного капитала в 17,7 трлн руб. и затратами по остальным активам. Сумма 4,1 трлн руб. соответствует 4,75% ВВП за 2016 г. Детализации валового накопления за 2017 г. пока не представлено.

Из-за «совершенно необоснованного страха раскрытия тайн» в официальную статистику вносятся дополнительные неточности, и это снижает способность анализировать процессы в экономике, сказал главный экономист «ПФ капитал» Евгений Надоршин. «Неготовность адекватно, оперативно и в полном объеме публиковать нужную статистику о состоянии экономики ведет к тому, что экспертов лишают инструментов для анализа, а политики и чиновники сообщают населению цифры, не связанные с реальностью», – отметил он.

Бизнес
Новости

В крупнейшей рекламной компании мира сменился гендиректор

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Рекламная группа WPP объявила о назначении нового гендиректора: им стал 51-летний Марк Рид. Он также вошел в совет директоров компании, уточняется в сообщении.

Рид будет получать 975 000 фунтов стерлингов в год (81 250 фунтов стерлингов в месяц), уточняется в сообщении. Кроме того, для него предусмотрены бонусы и премии. WPP – отличная компания, приводятся в сообщении слова Рида. Немногие организации имеют подобный глобальный охват – 130 000 сотрудников, которые работают в 112 странах, объясняет он.

Предыдущий гендиректор Мартин Сорелл ушел в отставку еще в апреле после того, как совет директоров начал расследовать обвинения в его неправомерном поведении, передает Bloomberg. По данным агентства, зарплата Рида ниже, чем у Сорелла, который на протяжении многих лет был самым высокооплачиваемым руководителем из всех компаний, входящих в британский индекс FTSE. Кроме того, контракт Рида запрещает ему работать на конкурентов WPP в случае увольнения. В договоре Сорелла не было такого пункта, из-за чего компанию критиковали, отмечает Bloomberg.

WPP называет себя «мировым лидером в сфере коммуникации». Bloomberg уточняет, что это крупнейшая в мире рекламная компания.

Рид вступает в должность в трудное время для WPP и рекламной индустрии, передает Bloomberg. Акции компании пострадали, потому что бизнес сокращает расходы на рекламу, а конкуренция растет, объясняет агентство.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

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Бизнес
Новости

«Металлоинвест» привлек у Газпромбанка 18,8 млрд рублей

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«Металлоинвест» частично рефинансировал кредит Сбербанка за счет средств, привлеченных в Газпромбанке. Об этом сообщает пресс-служба компании. В сообщении уточняется, что всего «Металлоинвест» привлек в Газпромбанке 18,8 млрд руб. сроком на шесть лет.

Погашение кредита в Сбербанке изначально планировалось на первую половину 2019 г. Таким образом, у «Маталлоинвеста» практически отсутствует задолженность по основному телу долга на ближайшие 16 месяцев, уточняет пресс-служба компании.

Чистый долг компании на конец первого полугодия 2018 г. составил $3,81 млрд (снижение на 6% к уровню начала года), чистый долг/EBITDA - 1,5x против 1,9x на начало года.

Холдинг «Металлоинвест» занимается производством железной руды в России и странах СНГ, объединяет Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат «Уральская сталь». Крупнейшим бенефициар компании - предприниматель Алишер Усманов.

Бизнес
Новости

Акции японского производителя йогуртов подорожали благодаря фильму Netflix

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Котировки молочного производителя Yakult Honsha Co. выросли после выхода фильма «Всем парням, которых я любила раньше», который выпустил Netflix. Об этом сообщает Bloomberg.

Зрители заметили, что сестра главного героя выпила йогурт, который называется в фильме «корейским кулинарным коктейлем». Бренд в экранизации не назывался, но многие заметили ярко-красную фольгу йогурта японского производителя Yakult, отмечает Bloomberg. «Мы считаем, что узнаваемость бренда Yakult растет, что, вероятно, приведет к увеличению продаж», – приводит агентство слова руководителя исследовательской фирмы M Science's TickerTags Марка Бахмана.

«Всем парням, которых я любила раньше» – экранизация одноименного бестселлера для подростков. Фильм вышел 17 августа. С этого момента акции Yakult Honsha Co. подорожали на 2,6%, уточняет Bloomberg. При этом до этого котировки компании потеряли примерно 6% к началу года на фоне медленного роста продаж.

В мае Netflix впервые обогнал по капитализации The Walt Disney Company и стал самой дорогой медиакомпанией мира. Тогда рыночная стоимость Netflix поднялась до $153 млрд.

Самые кассовые фильмы в России

Бизнес
Новости

ФАС заподозрила Роснедра в ограничении конкуренции в регионах

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Федеральному агентству по недропользованию (Роснедрам) предупреждение за бездействие при предоставлении в регионах прав на участки недр, которое, по мнению службы, может привести к ограничению конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Согласно законодательству, местные власти готовят и утверждают по согласованию с Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) и его территориальными органами список участков недр, права на которые могут передаваться без торгов.

При этом приказ агентства не регламентирует процедуру подготовки таких перечней и порядок включения в него участков. Документ также не содержит информации о том, как желающие получить тот или иной участок недр должны быть проинформированы о готовности перечня. В нем лишь уточняются требования к форме документа, его содержанию, а также перечислены случаи отказа Роснедр в согласовании таких списков.

«Таким образом, отсутствие регламентированного порядка утверждения перечня участков недр местного значения на уровне субъекта делает процедуру их утверждения органом исполнительной власти субъекта непрозрачной и, как следствие, закрытым сам процесс их предоставления», - уверена ФАС. Служба потребовала от Роснедр регламентировать указанные процедуры, а также сделать список доступным и понятным «для всех лиц».

Политика
Новости

Суд Мьянмы приговорил двух журналистов Reuters к 7 годам тюрьмы

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Суд Мьянмы приговорил двух журналистов агентства Reuters к семи годам заключения за нарушение закона о государственной тайне. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сотрудники агентства были задержаны 12 декабря 2017 г. Во время досмотра у них нашли два военных отчета и карту поселения в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы, где местные силовики ведут операцию против боевиков из мусульманской народности рохинджа. Журналистов обвинили в незаконном хранении военных документов. Один из них работал в агентстве с июня 2016 г., второй - с сентября 2017 г. Журналисты занимались различными темами, в том числе освещали события в Ракхайне.

Боевики движения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн 5 августа 2017 г. После этого силы безопасности страны начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в результате погибли более 400 человек. В то же время, как сообщает международная организация «Врачи без границ», жертвами столкновений в регионе только за первый месяц стали 6700 человек.

Судья уточнил, что «учел время, уже отбытое ответчиками с 12 декабря». «Сегодня грустный день для Мьянмы, журналистов агентства Reuters Ко Ва Лона и Ко Кья Со Оо и для прессы повсюду», — прокомментировал решение суда главный редактор агентства Стивен Адлер. Он подчеркнул, что правительство Мьянмы должно «исправить вердикт в срочном порядке».

Стиль жизни
Новости

Пожар уничтожил Национальный музей Бразилии

Ведомости
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Бывший королевский дворец, преобразованный в Национальный музей Бразилии королем Португалии Жуаном VI 200 лет назад, был уничтожен огнем в ночь на 3 сентября, сообщает CNN. Потери слишком велики, чтобы их можно было оценить, заявил президент Бразилии Мишель Темер. «Утрата коллекции Национального музея является непреодолимой для Бразилии. Две сотни лет работы, исследований и знаний были потеряны», - написал он в твиттере.

В музее, расположенном в Рио-де-Жанейро, хранились около 20 млн артефактов, в том числе в области антропологии, археологии, этнологии, геологии, палеонтологии и зоологии. В нем была представлена экспозиция Древнего Египта с мумиями и саркофагами, собранная императором Педру I, коллекции греко-римского искусства, культуры инков, палеонтологическая выставка, включающая человеческие окаменелости.

Политика
Новости

СМИ узнали о планах создания десантного конвертоплана

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В России планируется создать десантный конвертоплан – гибрид самолета и вертолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонной промышленности. «ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторскую работу по данной машине», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ректор Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) Альберт Гильмутдинов сообщал об успешном испытании беспилотного конвертоплана, который был разработан по заказу Минобороны. Дальность его полета составляет 100 км, аппарат может развивать скорость 140 км/ч. Он может применяться в сферах энергетики, связи, дорожном и сельском хозяйстве.

Конвертоплан может взлетать и садиться как вертолет, развивая скорость самолета. Он оснащен винтами, которые поворачиваются более чем на 90 градусов. Самый известный конвертоплан – Bell V-22 Osprey – состоит на вооружении морской пехоты и ВВС США.

Технологии
Новости

Операторы нашли способ компенсировать затраты на исполнение «закона Яровой»

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Федеральные операторы связи могут частично окупить затраты на исполнение «закона Яровой» за счет предоставления региональным коллегам услуг по хранению данных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опросник «Мегафона», который компания рассылает потенциальным клиентам для оценки спроса. В анкете нужно указать параметры сетей, в том числе абонентскую базу, входящий и исходящий трафик, пиковую нагрузку, а также прогноз этих показателей на конец 2019 г. В компании подтвердили, что получают от региональных операторов запросы, отметив, что решение о запуске аутсорсинга будет принято после изучения рынка.

МТС и «Ростелеком» также рассматривают возможность предоставления услуг по хранению данных. В частности, «Ростелеком» может хранить данные абонентов Tele2, в которой ей принадлежит 45%. Аналогичные запросы получал и провайдер «Акадо», рассказывал гендиректор Сергей Назаров. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

По «закону Яровой» с 1 июля операторы обязаны хранить телефонные разговоры абонентов, sms и электронные сообщения интернет-пользователей в течение полугода, а с 1 октября — весь трафик в течение 30 дней.

Один из производителей систем хранения данных отмечает, что ежемесячный платеж за хранение на аутсорсинге для небольших операторов может оказаться ниже, чем внедрение таких систем. «Крупные операторы при этом смогут окупить расходы на увеличение хранилищ и, возможно, даже получат прибыль», – считает он.

Собеседник на рынке связи отмечает, что Минкомсвязь еще не выпустила приказ о сертификации оборудования для оказания таких услуг.

Финансы
Новости

Названы затраты банков на подключение к Единой биометрической системе

Ведомости
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Минимальные затраты банков на подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) составят около 4 млн руб. на банк с одним отделением и еще по 130 000 руб. за каждый новый филиал. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты закрытого совещания, прошедшего на прошлой неделе в «Ростелекоме» с участием представителей самой компании, а также 20 крупнейших банков, ЦБ и ФСБ.

Участникам совещания был изложен перечень базовых элементов, необходимых банкам для сбора биометрических данных. Речь идет о сервере (HSM-модуле), операционной системе и средствах подписи снимаемой биометрии. Также банкам необходим антивирус, межсетевой экран и система обнаружения угроз. Точно определенный перечень базовых элементов позволил рассчитать минимальные затраты. Для издания это сделал руководитель «Айтуби» Илья Тарасов. По его оценкам, минимальная цена подключения банка с одним отделением составит от 3 млн руб., половина из которых придется на киберзащиту. Только HSM-модуль стоит 1,5 млн руб. В затратах на подключение филиалов 60 000 руб. придется на оборудование для снятия биометрии на одно рабочее место, 40 000 – на компьютер сотрудника и 30 000 – на средства защиты. Годовое обслуживание подключения обойдется еще в 800 000 руб.

По данным ЦБ, сейчас в России 476 банков, из которых с населением не работают 39. Сбором и передачей биометрических данных в ЕБС занимаются лишь 50 банков. На 2 августа в системе были данные на 1200 человек. При этом к 1 января 2019 г. к системе должно подключиться 20% банков, к 1 июля – 60%, а к концу – все оставшиеся.

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Политика
Новости

Макрон заявил о планах Путина «демонтировать ЕС»

Ведомости
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российский лидер Владимир Путин мечтает о разрушении ЕС. «Я уважаю Владимира Путина и являюсь одним из тех, кто считает, что мы вместе с Россией должны выстроить новую архитектуру безопасности — мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина — демонтаж Евросоюза», — заявил он в интервью шведскому телеканалу SVT.

Макрону пришлось отметить разницу между его собственной политикой и курсом Путина. Ведущая рассказала ему о том, что лидер ультраправой, призывающей к выходу из ЕС партии «Демократы Швеции» Йимми Окессон в эфире национальной радиостанции отказался отвечать на вопрос, кто как политик импонирует ему больше – Макрон или Путин. Французский президент в ответ заявил, что этот политик не знает, «в каком порядке должны идти ценности и политические интересы», если не видит разницы между уважающим права человека члене ЕС и не столь развитой в этом вопросе Россией, которая «не может быть образцом для шведов».

Президент Франции отметил, что Швеция, расположенная на северной границе Европы, входит в зону геополитического риска. Комментируя инициативу шведских демократов о «швексите», французский лидер отметил, что для него будущее непосредственно связано с системой европейских ценностей.

Ранее Макрон выступил с инициативой о выстраивании стратегического партнерства ЕС с Москвой в противовес американскому влиянию в Европе.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о прекращении работы старейшего коллекторского агентства

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Старейшее коллекторское агентство в России «Секвойя кредит консолидейшн» исключили из профильной саморегулируемой организации - «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По их словам, причиной стала неуплата членских взносов. В СРО подтвердили факт исключения и отказались от дальнейших комментариев.

Как следует из протоколов заседания совета СРО, в июне было принято решение об исключении «Секвойи» из ассоциации при неуплате членского взноса до середины месяца. В конце июня «Секвойя» вошло в члены СРО, поскольку частично внесла деньги, но уже в августе ее исключили из неуплату взноса в полном объеме.

Представитель «Секвойи» сказал, что НАПКА не отвечает на звонки и что компания не получала информации об исключении. Другие вопросы компания комментировать отказалась.

Как утверждают источники «Коммерсанта», неуплата связана с тем, что агентство фактически свернуло свою деятельность. Один из них говорит, что у «Секвойи» не работает ни один колл-центр, сотрудники два месяца не получали зарплату, а банки расторгают с ней договоры. «Коммерсанту» не удалось дозвониться ни по одному из четырех телефонных номеров, которые значатся на сайте компании. Ее электронная почта также не работает. Уведомлений о приостановлении деятельности или технических неполадках на сайте нет.

Большинство банков, которые значатся в списке клиентов «Секвойи», рассказали, что давно не работают с агентством. Директор по управлению рисками Почта-банка Святослав Емельянов сообщил, что кредитная организация запустила процедуру расторжения договора, поскольку «Секвойя» прекратила деятельность.

«Секвойя» была основана в 2004 г.

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