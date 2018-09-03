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Росстат засекретил почти 5% ВВП

Росстат при публикации сведений о размере, структуре и динамике ВВП за 2011–2017 гг. засекретил данные о 4,75% ВВП, касающиеся расходов на вооружение и научные исследования, пишет РБК.

Росстат в 2017 г. перешел на новую методологию – «Систему национальных счетов (СНС) – 2008». Два главных ее отличия от прежней методологии – учет военных расходов и научных исследований и разработок (последние относятся к продуктам интеллектуальной собственности) при расчете ВВП.

Обновленные данные Росстат опубликовал в августе. Но ни «Расходы на системы вооружения», ни «Продукты интеллектуальной собственности» в национальных счетах Росстата не видны, в разбивке валового накопления основного капитала по видам основных фондов они не выделены, отмечает РБК.

Росстат пояснил РБК, что часть данных засекречена, так как этого требует закон «О государственной тайне». На вопрос журналистов, относятся ли на самом деле продукты интеллектуальной собственности к государственной тайне или скрыты, чтобы нельзя было вычислить расходы на вооружение, в Росстате не ответили. На вопрос, планируется ли в будущем публиковать показатели, Росстат ответил отрицательно.

Издание пишет, что по остаточному принципу можно вычислить, что в 2016 г. на расходы на закупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной собственности составили около 4,1 трлн руб. – это разница между совокупным объемом валового накопления основного капитала в 17,7 трлн руб. и затратами по остальным активам. Сумма 4,1 трлн руб. соответствует 4,75% ВВП за 2016 г. Детализации валового накопления за 2017 г. пока не представлено.

Из-за «совершенно необоснованного страха раскрытия тайн» в официальную статистику вносятся дополнительные неточности, и это снижает способность анализировать процессы в экономике, сказал главный экономист «ПФ капитал» Евгений Надоршин. «Неготовность адекватно, оперативно и в полном объеме публиковать нужную статистику о состоянии экономики ведет к тому, что экспертов лишают инструментов для анализа, а политики и чиновники сообщают населению цифры, не связанные с реальностью», – отметил он.