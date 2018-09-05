«Ренессанс капитал» допустил рост курса доллара до 82 рублей при жестких санкциях
В случае введения санкций США против российского госдолга и тотальной распродажи ОФЗ нерезидентами ВВП России может снизиться в 2019 г. на 1,1%, а курс рубля к доллару – упасть до 82 руб./$, пишут в обзоре аналитики «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин и Чарльз Робертсон.
Базовый сценарий, предполагающий сохранение текущего санкционного режима, предусматривает замедление роста экономики России с 1,9% в 2018 г. до 1,4% в 2019 г. и курс 67 руб./$ при цене нефти $60 за баррель. Экономисты также не исключают почти удвоение годовой инфляции – свыше 5,5% к марту-апрелю, что, в свою очередь, вынудит ЦБ постепенно повысить ключевую ставку до 8% годовых. Однако если цена нефти сохранится на уровне около $80 за баррель, а новых санкций не последует, повышения ставки можно будет избежать, указывают эксперты.
Если США одобрят законопроект сенаторов о запрете на покупку новых выпусков российского госдолга, то доля нерезидентов в ОФЗ в лучшем случае может снизиться до 18%, а в худшем – до 10%, подсчитали в «Ренессанс капитале». При первом, «мягком», сценарии курс рубля может ослабнуть до 67–74 руб./$, во втором – «жестком» – до 72–82 руб./$. Нижней границы курс достигнет при цене нефти $60 за баррель, верхней – при $80. Также при жестком варианте и цене нефти $60 за баррель инфляция может разогнаться до 8,6%, что спровоцирует повышение ключевой ставки до 15%, предупреждают аналитики.
При этом эксперты инвестбанка полагают, что даже при ужесточении санкций российские активы и национальная валюта пострадают не столь сильно, как в 2009 и 2014–2015 гг.