«Ренессанс капитал» допустил рост курса доллара до 82 рублей при жестких санкциях

РБК узнал о не попавших в Лондон топ-менеджерах «Росатома» из-за проблем с визами

Несколько топ-менеджеров «Росатома» и ее «дочек» не смогли посетить ежегодный симпозиум Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association) в Лондоне, который проходит с 5 по 7 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, близких к участникам мероприятия. По их словам, причиной стало то, что посольство Британии не выдало им визы.

По словам источника, близкого к организаторам симпозиума, планировалось участие около 30 делегатов из числа руководителей «Росатома» и входящих в него предприятий, а также их заместителей. У «шести-семи топ-менеджеров госкорпорации» возникли проблемы с британской визой, добавил он. Они подавали документы в посольство заблаговременно — за полтора месяца, отметил собеседник. Другой источник РБК сказал, что знает о сложностях с визами у двух топ-менеджеров.

Собеседники не назвали имена топ-менеджеров, которые планировали, но не смогли посетить симпозиум. Представитель «Росатома» отказался от комментариев.

«Росатом» - один из спонсоров мероприятия. В программе заявлено, что от госкорпорации на симпозиуме будут выступать первый заместитель гендиректора Кирилл Комаров и президент «Русатом оверсиз» Евгений Пакерманов. Они уже приехали на симпозиум, утверждают источники. Также два собеседника РБК говорят, что на мероприятие смогли приехать только те топ-менеджеры, у которых уже были многократные визы.

Как сказал источник, близкий к участникам Всемирной ядерной ассоциации, задержки виз имеют политические причины на фоне скандала вокруг отравления 4 марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Британия обвинила в отравлении Россию.

Посольство Великобритании из-за высылки 23 британских дипломатов рекомендует начинать оформление виз заранее, как минимум за полтора месяца до даты планируемой поездки. Диппредставительство не гарантирует соблюдение пятидневного срока при ускоренном рассмотрении. Один из источников РБК сказал, что для некоторых руководителей «Росатома» было оплачено ускоренное рассмотрение документов.

5 сентября британская королевская прокуратура и Скотленд-Ярд обнародовали имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. По их версии, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Как утверждает следствие, они прибыли в Британию незадолго до отравления и уехали 4 марта, в их номере отеля City Stay в Лондоне были обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок». Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что подозреваемые действовали с ведома и по поручению российского Главного разведывательного управления (ГРУ) и что сама операция была одобрена на «высоком уровне» российскими властями.

В мае стало известно о проблемах с получением британской визы у российского бизнесмена Романа Абрамовича. The Bell писал, что у него истекла виза инвестора, а новую ему не выдали. Официального отказа в выдаче новой визы не было, британские власти продолжают рассматривать документа бизнесмена, утверждал источник The Bell. Эту информацию подтверждала Financial Times. Абрамович в итоге получил гражданство Израиля, которое позволяет не более чем на полгода въезжать в Британию, не обращаясь за визой.