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Экономика
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Минэкономразвития ухудшило прогноз роста российской экономики на два года

Ведомости
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Российская экономика в 2018-2019 гг. будет расти чуть медленнее, инфляция в этом году окажется выше, а рубль – слабее, чем ожидалось ранее. Это следует из ключевых параметров обновленного макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных в «Картине экономики» за август.

В августе министр экономического развития Максим Орешкин сообщал, что макропрогноз будет пересмотрен из-за санкционных рисков и ситуации на развивающихся рынках и в результате станет чуть более пессимистичным. Однако Минэкономразвития не видит оснований для пересмотра долгосрочных трендов развития экономики, подчеркивается в сообщении ведомства.

Согласно обновленному макропрогнозу, в 2018 и 2019 гг. рост российской экономики окажется ниже ранее прогнозируемого на 0,1 п. п. и составит 1,8% и 1,3% соответственно. Риски для экономики создало ухудшение настроений бизнеса из-за новых санкций США, а также ускорение оттока капитала, объясняет министерство. В 2019 г. на временное снижение темпов экономики повлияет смещение ближе к середине года активной фазы реализации нацпроектов на фоне роста ставки НДС, а также умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.

Прогноз инфляции на конец 2018 г. повышен с 3,1 до 3,4%. На конец 2019 г. министерство по-прежнему ожидает рост цен на уровне 4,3% со снижением до 3,8% в 2020 г.

Минэкономразвития подчеркивает, что «ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер», а разработанные правительством меры (в том числе планы по инфраструктурным стройкам, повышению инвестиций, а также пенсионная реформа) должны в перспективе ускорить рост экономики до 2% в 2020 г. и выше 3% с 2021 г.

Курс рубля к доллару до конца 2018 г. и на первое полугодие 2019 г. пересмотрен в сторону ослабления – до 61,6 руб./$ и 63,9 руб./$ (ранее предполагалось, что доллар к концу 2018 и 2019 гг. будет стоить 61,7 руб. и 63,8 руб.).

Прогнозная среднегодовая цена нефти марки Urals в 2018 г. увеличена до $69,6 за баррель с $69,3. В 2019 г. цена снизится до $63,4 и в дальнейшем нефть продолжит дешеветь, ожидает министерство.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Экономика
Новости

Кудрин прокомментировал переход ЦСР под контроль Минэкономразвития

Ведомости
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Центр стратегических разработок (ЦСР) рассмотрит возможность вхождения Минэкономразвития в состав учредителей, а министра Максима Орешкина – в его совет. Об этом сообщил ТАСС председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, ранее возглавлявший ЦСР.

«Речь о сворачивании работы ЦСР не идет, теперь центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства», – подчеркнул Кудрин.

Кудрин добавил, что Счетная палата сама станет экспертной площадкой, в том числе по разработке стратегических предложений для руководства страны.

О том, что ЦСР «сворачивает» самостоятельную деятельность и переходит под контроль Минэкономразвития, сообщал портал News.ru со ссылкой на двух близких к ЦСР источников и члена совета центра Олега Вьюгина. Информацию о том, что ЦСР перейдет под контроль Минэкономразвития, также подтвердили The Bell чиновник правительства и бывший сотрудник центра.

10 цитат нового председателя Счетной палаты

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Бизнес
Новости

«Газпром» начал укладку морской части «Северного потока – 2»

Ведомости
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Трубоукладочное судно Solitaire (принадлежит швейцарской Allseas) начало работы по укладке подводной части газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе. Сегодня об этом сообщила проектная компания газопровода «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG (100%-ная «дочка» «Газпрома»).

По словам представителя компании, проект, напрямую соединяющий Россию с газораспределительной сетью Германии, идет по графику и первый газ по нему планируется подать к концу 2019 г. Укладка началась в водах Финляндии, российский участок начнут прокладывать в конце года, отметил он.

Nord Stream 2 AG получила разрешения от четырех из пяти стран, по водам которых должен пройти газопровод.

Проектная мощность «Северного потока – 2» – 55 млрд куб. м в год, стоимость строительства морской части оценивается в 9,5 млрд евро. 50% капитальных затрат финансирует сама компания, оставшуюся часть – европейские партнеры. «Газпром» подписал в 2017 г. соглашения с пятью европейскими компаниями – австрийской OMV, французской Engie, британско-голландской Shell и немецкими Wintershall и Uniper – о том, что они предоставят займы на общую сумму 4,75 млрд евро.

В конце 2019 г. должно закончиться действующее соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа в Европу через Украину.

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Авто
Новости

Volvo представила беспилотный электрокар без руля

Ведомости
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Volvo Cars представила концепт беспилотного электрокара 360c. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В пресс-релизе говорится, что автомобиль полностью автономен и передвигается без водителя. Он может быть оборудован четырьмя разными способами в соответствии с нуждами пассажира: как место для сна, мобильный офис, жилая комната или место для развлечений.

Новые электрокары «открывают такие перспективы, как большая свобода в выборе места жительства, снижение нагрузки на рынок недвижимости и более доступная собственность», отмечает Volvo. Компания утверждает, что у автомобиля «есть потенциал стать серьезным конкурентом воздушным перевозкам на короткие расстояния».

Как пишет The Mashable по итогам презентации концепт-кара в Швеции, у автомобиля нет руля. Volvo представила новый «язык» для взаимодействия с другими транспортными средствами на дороге - при помощи звуков, цветов и других визуальных элементов.

В июле 2017 г. Volvo Cars объявила, что с 2019 г. все ее автомобили будут оснащаться электродвигателями и что электрификация впредь будет основой ее бизнеса. Компания планирует производить только три типа автомобилей: полностью электрические, подключаемые гибриды и так называемые мягкие гибриды, в которых с небольшой мощной аккумуляторной батареей сочетается бензиновый двигатель, в частности приводящий автомобиль в движение. 

Политика
Новости

Мосгорсуд признал законными 30 суток ареста Навальному за «Забастовку избирателей»

Ведомости
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Мосгорсуд в среду, 5 сентября, отказался удовлетворить жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального на решение суда об административном аресте на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия в ходе протестной акции «Забастовка избирателей» 28 января в Москве. «Решение без изменений», - написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Постановление Тверского суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы суда.

27 августа Тверской суд Москвы отправил Навального под административный арест на 30 суток. Оппозиционер признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия). Это означает, что оппозиционер не сможет принять участие в объявленной им акции против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября.

Власти Москвы не согласовали заявку сторонников оппозиционера Навального на проведение шествия-митинга в центре Москвы.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Минфин не смог занять на рынке из-за всплеска волатильности

Ведомости
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Запланированный на 5 сентября аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке, сообщает Минфин.

На предыдущем аукционе 29 августа Минфин смог занять 13,2 млрд руб. или 88% от планируемой суммы. При этом спрос на аукционе достиг почти 25 млрд руб., превысив предложение в 1,7 раза. Тогда средневзвешенная доходность выпуска составила 8,25% годовых.

До этого Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ, взяв паузу на неделю впервые за четыре месяца. Ведомство объяснило это резким ростом волатильности на финансовых рынках из-за санкций США, а также позицией участников аукционов. Ранее Минфину также несколько раз не удавалось занять планируемую сумму.

В августе инвесторы активно распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже. До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.

Нестабильность рынка и резкое ослабление рубля в августе также вынудили Центробанк до конца сентября приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила.

Политика
Новости

Минобороны России подтвердило удары по объектам террористов в Идлибе

Ведомости
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Минобороны России сегодня подтвердило, что ВКС России накануне, 4 сентября, нанесли удар с воздуха по объектам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб. Детали воздушной операции раскрыл официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удары высокоточными боеприпасами по объектам «Джабхат ан-Нусры» в провинции Идлиб нанесли четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим. В ночь перед этим средства ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили два ударных беспилотных летательных аппарата террористов. «Удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама», – заявил Конашенков.

По его словам, два истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех, где собирали беспилотники, и склад со взрывчатыми веществами для них.

«Также многоцелевым истребителем Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожен склад, в котором хранились переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) террористов», – сказал представитель Минобороны. Конашенков подчеркнул, что все удары наносились только по подтвержденным целям террористов вне населенных пунктов.

Накануне сирийская оппозиция сообщила о нескольких десятках ударов российских ВКС в районе города Джиср-эш-Шугур близ сирийско-турецкой границы. Минобороны России во вторник не комментировало эти заявления.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Первый канал» не продлил контракт с ведущим «Воскресного времени»

Ведомости
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«Первый канал» не продлил контракт с ведущим программы «Воскресное время» Валерием Фадеевым. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе «Первого канала».

«Валерий Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате и давно говорил, что подготовка телепрограммы отнимает у него слишком много времени», – пояснили в пресс-службе. Там отметили, что Фадеев будет вести программу до конца сезона. Нового ведущего «Воскресного времени» пресс-служба не назвала.

В сообщении отмечается, что «Первый канал» благодарит Фадеева за совместную работу и будет рад видеть его в эфире.

Летом 2017 г. Фадеев был избран секретарем Общественной палаты. Он является гендиректором и главным редактором журнала «Эксперт», состоит в высшем совете «Единой России». До прихода Фадеева на «Первый канал» в сентябре 2016 г. итоговую вечернюю воскресную программу с 2012 г. вела Ирада Зейналова.

Политика
Новости

МИД отреагировал на обвинения Лондона против двух россиян по «делу Скрипалей»

Ведомости
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Российский МИД призывает британские власти перейти от информационных манипуляций к практическому взаимодействию по «делу Скрипалей». Об этом заявила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя выдвинутые против двух россиян обвинения в применении на территории Великобритании нервно-паралитического вещества «новичок».

«Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов», – сказала Захарова (цитаты по «Интерфаксу»). Она отметила, что российская сторона направляла Лондону многочисленные запросы по инциденту с отравлением в Солсбери.

«Расследование настолько серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия», – подчеркнула Захарова.

В среду британская прокуратура заявила, что обладает достаточными основаниями для предъявления обвинения двум гражданам России – Александру Петрову и Руслану Боширову – в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 г.

Экс-полковник ГРУ двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в состоянии комы в британском Солсбери 4 марта. Уже 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «новичок» (А-234), разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к инциденту. Российские власти последовательно отвергали все обвинения, указывая, что Россия уничтожила все химическое оружие еще в 2017 г. под контролем Организации по запрещению химоружия.

Стиль жизни
Новости

Минкультуры согласилось разрешить показ фильма «Похищенные сокровища Европы»

Ведомости
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Минкультуры готово выдать прокатное удостоверение фильму режиссера Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы», задержка с выдачей была связана с наличием нацистской символики в киноленте, сообщает пресс-служба ведомства.

«Никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы», – пояснила директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. По итогам заключения юристов нормативно-правового департамента ведомство приняло «решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение», указала Любимова.

«Когда к нам принесли документы на фильм "Похищенные сокровища Европы", сотрудники департамента кинематографии обратили внимание на то, что в фильме присутствует свастика», – пояснила Любимова. Она напомнила, что федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» запрещает пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики. По словам Любимовой, Минкультуры предупредило прокатчика о том, что ведомству требуется дополнительное время для экспертизы картины – «или придется свастику замазывать или убирать кадры, где она присутствует».

«Никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы, – подчеркнула Любимова. – И если сотрудник "Невафильма" сегодня придет в департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм».

Ранее кинопрокатное подразделение компании «Невафильм» CinemaEmotion сообщило, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Похищенные сокровища Европы».

«Похищенные сокровища Европы» – документальный фильм режиссера Клаудио Поли о произведениях искусства, которые во время Второй мировой войны были вывезены в Германию. Мировая премьера состоялась 13 марта, а в России фильм должны были выпустить в прокат 6 сентября. Премьера планировалась на 4 сентября в Третьяковской галерее, однако затем была отменена.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Политика
Новости

Кремль отказался считать претензии к Google чрезвычайной ситуацией

Ведомости
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В претензиях российских госорганов в адрес Google в связи с политическими видеороликами на YouTube оппозиционера Алексея Навального в преддверии выборов нет ничего необычного, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это обычная ежедневная работа – мониторить различные СМИ, информационные площадки на предмет соответствия действующему законодательству», – сказал Песков.

«Я не думаю, что здесь можно игнорировать такие проявления [политической агитации], но и нельзя относиться к этому как к какой-то чрезвычайной ситуации», – отметил представитель Кремля.

Ранее несколько российских ведомств направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах в связи с призывами Навального не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, а также выйти на митинги в единый день голосования 9 сентября.

Член Центризбиркома Александр Клюкин объяснил журналистам, что оппозиционер приобретает «у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер». По его словам, ЦИК проинформировал «Google о том, что такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массовые нарушения законодательства о выборах, так как проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий ему день запрещены».

Московские власти не согласовали акцию Навального против пенсионной реформы в единый день голосования. По данным мэрии, сторонники политика планируют менять агитационные материалы ЦИК и участвующего в выборах действующего мэра Москвы Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией.

В магазинах, банках и детских поликлиниках. Как москвичей зазывают на выборы мэра

Экономика
Новости

Минфин в сентябре поставит новый рекорд по закупкам валюты

Ведомости
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Минфин в сентябре – начале октября направит на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила рекордную сумму – почти 427 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства.

В сентябре Минфин ожидает получить 391,4 млрд руб. сверхдоходов от нефти, в то же время по итогам сентября фактические нефтегазовые доходы оказались выше прогнозных на 35,4 млрд руб. Исходя из этого, в период с 7 сентября по 4 октября Минфин закупит валюту на 426,9 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 21,3 млрд руб.

Из-за дорожающей нефти на протяжении последних месяцев Минфин последовательно наращивал закупки валюты, доведя их до 383 млрд руб. в августе – начале сентября. Теперь месячные интервенции увеличатся более чем на 11%, а ежедневные – сразу на 27,5%.

Ранее Центробанк по причине волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за санкций США объявил о прекращении закупок валюты для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября. Эта мера помогла стабилизировать курс рубля. Несмотря на это, Минфин пообещал выполнить план закупок согласно бюджетному правилу: вместо операций на бирже валюта будет напрямую закупаться Казначейством у ЦБ. В свою очередь, регулятор до конца сентября не будет продавать вырученные рубли на внутреннем рынке.

В сообщении Минфина отмечается, что ЦБ будет принимать решение о возобновлении покупки валюты на бирже с учетом фактической ситуации на финансовых рынках в сентябре.

Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 г. для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель). Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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