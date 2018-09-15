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ЦБ оценил влияние пенсионной реформы на рост ВВП

Планируемое повышение пенсионного возраста может оказать положительное влияние на темпы роста российской экономики, говорится в сентябрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике. По оценкам регулятора, пенсионная реформа внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта в 2019 г. и 0,2–0,3 процентного пункта в 2020–2021 гг.

ЦБ ожидает, что пенсионная реформа смягчит проблему дефицита кадров. «Следствием реализации реформы должно стать ежегодное дополнительное расширение численности занятых в экономике и, соответственно, увеличение темпов прироста ВВП при прочих равных условиях», — говорится в докладе.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) поддержал планы провести пенсионную реформу в России. По данным экспертов МВФ, пенсионная реформа временно компенсирует негативные демографические тенденции, ослабит давление на бюджет и в краткосрочной перспективе может также ослабить давление на рынок труда.

Предложенная правительством пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Первоначальная версия предполагала повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, но в конце августа президент Владимир Путин выступил с предложением о смягчении условий реформы. Законопроект о повышении пенсионного возраста принят Госдумой в первом чтении, поправки президента внесены ко второму чтению.

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