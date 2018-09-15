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Экономика
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ЦБ изменил базовый прогноз по ценам на нефть

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Центробанк пересмотрел базовый прогноз по ценам на нефть с учетом текущей ситуации на рынке, говорится в сентябрьском докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Базовый сценарий ЦБ предполагает постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Регулятор допустил, что цены на нефть могут оставаться высокими более длительное время, чем ожидалось ранее.

Согласно скорректированному базовому прогнозу, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. – до $55. Постепенному снижению цен на нефть будут способствовать расширение сланцевой добычи и постепенное смягчение ограничений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+.

По мнению ЦБ, изменение цен на нефть не окажет существенного влияния на темпы и структуру экономического роста с учетом бюджетного правила. «Оно сглаживает влияние конъюнктуры рынка энергоносителей на внутренние экономические условия и государственные финансы», — говорится в докладе.

В то же время текущая высокая цена на нефть несколько сдержала ослабление рубля, отмечает ЦБ. Нынешний рост цен на нефть регулятор объяснил увеличением глобального спроса, а также тем, что участники соглашения ОПЕК+ увеличили добычу меньше, чем предполагалось. Кроме того, рост предложения нефти со стороны Саудовской Аравии, России, Кувейта, Ирака и ОАЭ был частично компенсирован его снижением со стороны Венесуэлы, где продолжается экономический кризис, и Ирана — в связи с геополитической напряженностью.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Финансы
Новости

В работе банка «ФК Открытие» произошел сбой

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В субботу утром в работе банка «ФК Открытие» произошел сбой: клиенты испытывали трудности с проведением платежей в мобильном приложении, а также в банкоматах и терминалах банка.

«В течение часа наблюдалось замедление в работе отдельных дистанционных сервисов в связи с переходом на резервные мощности, вследствие сбоя внешнего электропитания в одном из центров обработки данных банка», — заявил представитель «ФК Открытие». В настоящий момент все системы работают в штатном режиме, добавил он.

Корреспонденту «Ведомостей» в 15.10 мск оператор колл-центра банка сообщил, что работа интернет-банка восстановлена, и клиенты вновь могут совершать операции. «В работе банкоматов еще могут наблюдаться проблемы, но большая часть из них уже работает», — добавил он.

В прошлом году банк «ФК Открытие» прошел процедуру санации под руководством Центробанка, она заняла 3,5 месяца вместо запланированных 6-8 месяцев. По размеру активов банк, по данным на 1 августа, занимает 8-е место в банковской системе России.

Кто из спортсменов и звезд шоу-бизнеса рекламировал банки

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Политика
Новости

TripAdvisor приостановил прием отзывов о соборе в Солсбери

Ведомости
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Сайт о путешествиях TripAdvisor временно перестал принимать отзывы о готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери. «TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте», — сообщается на сайте.

Пользователям, которые хотят поделиться личными впечатлениями от посещения этого собора, предлагается сделать это позже. На какое время сайт приостановил прием отзывов о Солсберийском соборе, не уточняется.

Ранее Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в интервью телеканалу RT рассказали, что приезжали в Солсбери посмотреть на собор. «Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город (Солсбери)», — сказал Петров. «Там есть знаменитый собор. Он знаменит не только по всей Европе. Он знаменит, наверное, во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут», — продолжил Боширов.

Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке», приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России.

В среду президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.

Скрипали были обнаружены в марте без сознания на скамейке в Солсбери, их госпитализировали с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. По данным Лондона, это было вещество «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР. На этом основании Британия обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипалей, Москва отвергает обвинения.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Политика
Новости

Посольство России назвало сказкой сообщения об атаке российских хакеров на WADA

Ведомости
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Посольство России в Швейцарии усомнилось в правдивости сообщений об атаке российских хакеров на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В комментарии посольства отмечается, что эта «сказка» появилась сразу после того, как комитет WADA рекомендовал восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Сложно отделаться от ощущения, что очередная сказка о якобы атакующих WADA «российских хакерах» потребовалась именно к этому моменту», — говорится в сообщении.

Ранее нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger сообщили, что швейцарские прокуроры заподозрили россиян в кибератаках на WADA. По данным СМИ, речь идет о тех самых двоих россиянах, которых ранее задержали в Гааге и выслали из Швейцарии.

В пятницу Tages Anzeiger и NRC Handelsblad опубликовали совместное расследование, из которого следовало, что двое российских агентов в швейцарском городе Шпиц пытались шпионить за лабораторией, которая занимается исследованием биологического и химического оружия. Однако россияне были задержаны и высланы, сообщают газеты. По их данным, это произошло весной, точная дата и другие обстоятельства происшедшего неизвестны.

Лаборатория в Шпице проводила исследование после газовых атак в Сирии, а также изучала пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу усомнился, что такая крупная операция по поимке «российских шпионов» могла пройти незаметно. Министр заявил, что Москва будет готова «вразумительно» прокомментировать сообщения только после получения конкретных фактов.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

В Дагестане ликвидированы трое боевиков

Ведомости
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Сотрудники ФСБ утром в субботу провели контртеррористическую операцию на севере Дагестана, в ходе которой были ликвидированы трое боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о планирующихся терактах, с целью их предотвращения были организованы поиски боевиков в горно-лесистой местности в районе селения Талги, рассказал НАК. В лесу сотрудники ФСБ обнаружили группу бандитов в составе трех человек. В ответ на предложение сдаться они открыли огонь из автоматов. «Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.

На месте боестолкновения были обнаружены оружие и боеприпасы. Пострадавших среди местных жителей и сотрудников ФСБ нет. Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

НАК опубликовал несколько фотографий с места событий.

Экономика
Новости

ЦБ оценил влияние пенсионной реформы на рост ВВП

Ведомости
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Планируемое повышение пенсионного возраста может оказать положительное влияние на темпы роста российской экономики, говорится в сентябрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике. По оценкам регулятора, пенсионная реформа внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта в 2019 г. и 0,2–0,3 процентного пункта в 2020–2021 гг.

ЦБ ожидает, что пенсионная реформа смягчит проблему дефицита кадров. «Следствием реализации реформы должно стать ежегодное дополнительное расширение численности занятых в экономике и, соответственно, увеличение темпов прироста ВВП при прочих равных условиях», — говорится в докладе.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) поддержал планы провести пенсионную реформу в России. По данным экспертов МВФ, пенсионная реформа временно компенсирует негативные демографические тенденции, ослабит давление на бюджет и в краткосрочной перспективе может также ослабить давление на рынок труда.

Предложенная правительством пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Первоначальная версия предполагала повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, но в конце августа президент Владимир Путин выступил с предложением о смягчении условий реформы. Законопроект о повышении пенсионного возраста принят Госдумой в первом чтении, поправки президента внесены ко второму чтению.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

ДНР заявила о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко

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Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко организованно сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) при участии западных спецслужб. Об этом в субботу заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«На данный момент нашими правоохранительными органами проведены следственные мероприятия. Есть абсолютное понимание, кто это сделал. Теракт совершен при участии 5-го департамента контрразведки СБУ», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

По словам врио главы ДНР, при исследовании остатков взрывного устройства были выявлены факты применения высоких технологий, которыми Украина не располагает. Это, по мнению властей ДНР, свидетельствует об участии в подготовке убийства западных спецслужб.

Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Взрывное устройство было заложено над дверью заведения и сработало, когда Захарченко и сопровождавшие его люди входили в кафе. Помимо главы ДНР при взрыве также погиб его охранник, еще 11 человек получили ранения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

На следующий день после случившегося власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, показания которых указывают на причастность украинских спецслужб. Киев отвергает обвинения в организации взрыва.

В Донецке простились с Александром Захарченко

Политика
Новости

Удальцова освободили из-под ареста

Ведомости
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Политик Сергей Удальцов покинул спецприемник после административного ареста за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я вышел, сейчас нахожусь в дороге из спецприемника домой. Все вышло спонтанно, достаточно неожиданно удовлетворили мою жалобу на продление ареста», – сказал Удальцов.

Удальцов провел в спецприемнике 31 день, уточняет агентство. При этом должен был провести там меньше – 30 дней. По словам политика, он будет требовать компенсацию за лишний день. Кроме того, он прекратил голодовку. Она была связана в первую очередь с арестом, объяснил Удальцов: «Дело было принципиальное, похудел килограмм на 15-17, последние дни было тяжело, но отступать было возможно».

В августе Удальцова арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. После этого оппозиционер объявил сухую голодовку, из-за чего его трижды госпитализировали. В пятницу, 14 сентября, Мосгорсуд признал незаконным продление административного ареста Удальцову на четыре дня, которые он провел в больнице.

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Политика
Новости

На севере Крыма введен режим ЧС из-за химических выбросов

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В Армянске и соседних с ним населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации из-за вредных выбросов в атмосферу, сообщает правительство Крыма. Режим ЧС позволит властям республики использовать средства из резервного фонда для ликвидации последствий ситуации, отмечается в сообщении.

Выброс вредных веществ на севере Крыма был зафиксирован в конце августа, когда на крышах домов и листьях деревьев в Армянске образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Власти Крыма рассматривают шесть возможных версий случившегося. В частности, зампредседателя совета министров республики Игорь Михайличенко допустил, что причиной стал сброс неустановленных веществ со стороны Украины.

Наиболее вероятной причиной является испарение вредных веществ из кислотонакопителя химзавода «Крымский титан», работа которого после ухудшения экологической ситуации была приостановлена. Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что могло привести к увеличению концентрации оставшихся кислот и их испарению в атмосферу.

Наш или не наш: знаете ли вы Крым?Тест

Также Михайличенко допустил, что выброс вредных веществ мог произойти из-за нарушений в работе предприятия «Бром» и Крымского содового завода.

В пятницу Роспотребнадзор зафиксировал в районе Армянска превышение предельно допустимых концентраций хлористого водорода и сернистого ангидрида. В одном из населенных пунктов — селе Перекоп — концентрация хлористого водорода в девять раз превышает предельно допустимую. Крымское управление Роспотребнадзора сообщило, что рисков для здоровья и острых отравлений нет, риски острых реакций минимальные и эпизодические.

На ликвидацию последствий ситуации с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ правительством Крыма из резервного фонда выделено 76 млн руб.

Политика
Новости

Комитет WADA рекомендовал восстановить права РУСАДА

Ведомости
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Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение рекомендовать восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в сообщении агентства.

В частности, на заседании независимый комитет WADA рассмотрел письмо от Министерства спорта России. В нем достаточно признаны проблемы, выявленные в России, уточняется в сообщении WADA. Российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России и в их антидопинговой системе произошли значительные изменения, говорится там же.

Рекомендация WADA по восстановлению в правах РУСАДА стала возможной благодаря колоссальной работе по реформированию российского агентства, рассказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он напомнил, что конечное решение будет принимать исполнительный комитет WADA. «За эти два года мы многое успели сделать, мы смогли изменить уголовное законодательство, сумели включиться в работу по трансформации антидопинговой культуры в стране, мы достаточно многого достигли. Решение комитета полностью вытекает из тех действий, которые мы сделали за последнее время», – отметил Поздняков.

Теперь исполнительный комитет WADA рассмотрит вопрос о восстановлении прав РУСАДА на следующем заседании. Оно пройдет в четверг, 20 сентября.

WADA признала РУСАДА не соответствующим кодексу организации осенью 2015 г. Это произошло из-за доклада канадского юриста Ричарда Макларена, в котором утверждается, что в России во время зимней Олимпиады в Сочи действовала государственная система допинга. В ноябре 2017 г. WADA оставило в силе дисквалификацию РУСАДА. Одно из главных требований к России – безоговорочно признать выводы комиссии Макларена о существовании государственной системы допинга.

На лыжах каких марок побеждали в Пхенчхане

Бизнес
Новости

«Алроса» выставила на аукцион коллекцию цветных бриллиантов

Ведомости
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Алмазодобывающая компания «Алроса» выставила на аукцион в Гонконге первую в своем роде коллекцию цветных бриллиантов True colours. Она состоит из 250 драгоценных камней разных форм и оттенков. Впоследствии компания планирует сделать такие аукционы регулярными.

Ожидается, что самыми дорогими лотами станут 11-каратный бриллиант редкого желтого оттенка (fancy vivid yellow), оранжево-желтый овальный бриллиант весом более 15 карат и 11-каратный кушон благородного сиреневого цвета (deep purple-pink). По данным Геммологического института Америки, этот сиреневый камень является самым большим в своем цвете за всю историю.

«Алроса» добывает не менее 7000 карат цветных алмазов в год, сообщила компания. Такие камни попадаются на всех месторождениях «Алросы», но чаще всего они встречаются на месторождении «Алмазы Анабара» в Якутии и в карьере «Севералмаз» в Архангельской области.