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ЦБ изменил базовый прогноз по ценам на нефть

Центробанк пересмотрел базовый прогноз по ценам на нефть с учетом текущей ситуации на рынке, говорится в сентябрьском докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Базовый сценарий ЦБ предполагает постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Регулятор допустил, что цены на нефть могут оставаться высокими более длительное время, чем ожидалось ранее.

Согласно скорректированному базовому прогнозу, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. – до $55. Постепенному снижению цен на нефть будут способствовать расширение сланцевой добычи и постепенное смягчение ограничений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+.

По мнению ЦБ, изменение цен на нефть не окажет существенного влияния на темпы и структуру экономического роста с учетом бюджетного правила. «Оно сглаживает влияние конъюнктуры рынка энергоносителей на внутренние экономические условия и государственные финансы», — говорится в докладе.

В то же время текущая высокая цена на нефть несколько сдержала ослабление рубля, отмечает ЦБ. Нынешний рост цен на нефть регулятор объяснил увеличением глобального спроса, а также тем, что участники соглашения ОПЕК+ увеличили добычу меньше, чем предполагалось. Кроме того, рост предложения нефти со стороны Саудовской Аравии, России, Кувейта, Ирака и ОАЭ был частично компенсирован его снижением со стороны Венесуэлы, где продолжается экономический кризис, и Ирана — в связи с геополитической напряженностью.

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