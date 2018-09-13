Добыча нефти в мире впервые достигла 100 млн баррелей в день

Baz Ratner / Reuters

Глобальная добыча нефти в августе достигла рекордных 100 млн баррелей в день, заявило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА). Это произошло благодаря увеличению добычи членами ОПЕК на 420 000 баррелей до 32,63 млн баррелей в день, что позволило компенсировать ее снижение в Иране и Венесуэле.

Данные агентства превышают те, что накануне сообщила ОПЕК. По информации картеля, его добыча в августе выросла на 278 000 баррелей в день, а мировая добыча составила 98,88 млн баррелей. Несмотря на увеличение предложения, нефть Brent торгуется около $80 за баррель. В среду она подорожала на 0,9% до $79,74, причем в ходе торгов цена впервые с мая превысила $80. Этому способствовали данные о сильном уменьшении запасов нефти в США и приближающийся к юго-восточному побережью страны ураган «Флоренс». В четверг днем цена Brent снизилась – примерно на 0,7% до $79,2 за баррель.

Совокупный рост добычи произошел несмотря на то, что в Иране в августе она сократилась на 150 000 баррелей до 3,63 млн баррелей в день, а экспорт нефти – на 280 000 баррелей до 1,9 млн баррелей в день, согласно МЭА. Ее главные импортеры – Китай и Индия – сильно сократили закупки из-за угрозы санкций США, отметило агентство. В мае президент Дональд Трамп вывел США из международного соглашения по ядерной программе Ирана и снова ввел против него санкции. С 4 ноября, когда они вступят в силу, закупки иранской нефти компаниями, работающими с США, будет запрещен – иначе США их накажут.

Примером разрыва связей с Ираном импортерами нефти служит судьба двух танкеров, которые около месяца не могут доставить 2,4 млн баррелей с месторождения «Южный Парс», сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников в отрасли и данные о морских перевозках. Один из них загрузил конденсат (вид ультралегкой нефти) в иранском порту Ассалуйе и направился в ОАЭ, где и стоит на якоре с 7 августа. Другой с аналогичным грузом дрейфует неподалеку от Дубая с 17 августа. Правительство ОАЭ дало указание госкомпании Emirates National Oil Company заменить иранскую нефть поставками из других источников, сказал Reuters источник в отрасли. Кроме того, нефтеперерабатывающие компании в Южной Корее, которые закупали нефть с «Южного Парса», в июле прекратили это делать, поскольку банки, страховые и судоходные компании сворачивают бизнес с Ираном.

В Венесуэле, страдающей от сильного экономического кризиса, нефтедобыча в августе составила 1,24 млн баррелей в день. Если ее снижение продолжится нынешними темпами, то к концу года она может опуститься до 1 млн баррелей в день.

С апреля стоимость Brent колеблется в пределах $70–80 за баррель, но в случае дальнейшего снижения добычи в Иране и Венесуэле цены могут выйти за пределы этого диапазона, предупредило МЭА. Свободные производственные мощности ОПЕК составляют 2,7 млн баррелей в день, причем 60% приходится на долю Саудовской Аравии. Но неясно, как сильно картель сможет увеличить свою добычу в случае необходимости, отметило агентство.

МЭА не стало менять прогноз увеличения спроса на нефть в мире, оставив его равным 1,4 млн и 1,5 млн баррелей в день в 2018 и 2019 гг. соответственно. Но агентство предупредило, что есть риск ухудшения спроса из-за ослабления валют некоторых развивающихся стран.