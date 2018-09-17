Экономика

Новости

Наталью Тимакову назначили зампредседателя Внешэкономбанка

Зампредседателем Внешэкономбанка (ВЭБ) назначена бывший пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Об этом говорится в пресс-релизе финансового института.

В новой должности Тимакова будет отвечать за взаимодействие с госорганами, курировать культурные проекты и вопросы корпоративной социальной ответственности в рамках направления по развитию современной городской экономики.

«Развитие современной городской экономики – одна из ключевых тем повестки Внешэкономбанка. Речь идет не только о создании комфортной городской среды. Это направление предполагает реализацию проектов по трансформации социокультурного пространства, интенсивное взаимодействие с местными сообществами, совместную выработку решений», – приводятся в сообщении слова председателя ВЭБа Игоря Шувалова. По его мнению, Тимакова легко вольется в команду финансового института и будет успешно решать поставленные задачи.

О том, что Тимакова может уйти с поста пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева, РБК со ссылкой на три источника сообщил 2 июля. По информации источников издания, Тимакова решила сменить сферу деятельности. В интервью «Коммерсанту» 17 сентября она подтвердила, что на новом посту будет курировать связи с госструктурами, корпоративную благотворительность, а также блок по урбанистике. «У Игоря Шувалова есть амбициозная идея превратить банк в настоящий институт развития. Не просто в структуру, которая поддерживает те или иные госпроекты, а в компанию, которая инвестирует в развитие территорий», – говорила она. Тимакова пояснила, что начала думать об уходе с должности пресс-секретаря Медведева еще три года назад. «В какой-то момент мне показалось, что все, что я могла сделать на этой позиции, я сделала», – сказала она.

Тимакова проработала с Медведевым 11 лет – с 2007 г., когда он стал первым вице-премьером.

Шувалов был назначен председателем ВЭБа в мае. До этого он занимал пост первого вице-премьера в прежнем правительстве Медведева.