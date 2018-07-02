Тимакова может уйти с поста пресс-секретаря Медведева

По данным РБК и BBC, ее новым местом работы может стать Внешэкономбанк

Дмитрий Астахов / РИА Новости / AP

Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова может перейти во Внешэкономбанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника. По их словам, решение связано с желанием Тимаковой сменить сферу деятельности. Источники уточнили, что Тимакова может занять пост зампреда и члена правления ВЭБа.

Информацию о предстоящем уходе Тимаковой с поста пресс-секретаря Медведева подтверждают и три источника Русской службы ВВС. По словам одного из них, Тимакова давно хочет уйти из правительства. ВВС со ссылкой на своих собеседников уточняет, что переговоры Тимаковой с Внешэкономбанком еще продолжаются.

РБК отмечает, что Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря в конце лета - начале осени. В ВЭБе она, возможно, будет курировать проекты в области культуры или PR и GR, предполагают собеседники издания.

Тимакова работает с Медведевым 11 лет – с 2007 г., когда он стал первым вице-премьером. Тимакова не ответила на запрос «Ведомостей». Она также не стала комментировать РБК и BBC информацию о переходе в ВЭБ, назвав это «слухами».

В мае председателем ВЭБа стал Игорь Шувалов. До этого он занимал пост первого вице-премьера в прежнем правительства Медведева.

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