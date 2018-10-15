Счетная палата указала на дефицит расходов по национальным проектам

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ЕС намерен вводить санкции для борьбы с химическим оружием

Совет ЕС по иностранным делам утвердил механизм введения санкций для борьбы с использованием и распространением химического оружия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. «ЕС теперь будет иметь возможность вводить санкции в отношении организаций и лиц, принимающих где бы то ни было участие в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и местонахождения», — говорится в заявлении.

Санкции будут вводиться против граждан и организаций, которые несут ответственность за развитие или использование химического оружия; оказывают финансовую, техническую или материальную поддержку тем, кто применяет такое оружие. Помимо этого власти ЕС намерены вводить санкции в отношении физических лиц и организаций, поощряющих применение химического оружия.

Попавшие под санкции компании и граждане столкнутся с замораживанием своих активов на территории ЕС, не смогут привлекать финансирование в европейских банках. Также гражданам может быть ограничен или запрещен въезд на территорию ЕС. «Это решение способствует усилиям, которые ЕС прилагает, чтобы бороться против распространения и использования химического оружия, представляющего серьезную угрозу для международной безопасности», — отмечается в заявлении. Совет ЕС подтвердил приверженность Конвенции о запрещении химического оружия.

Разработка нового механизма введения санкций началась еще на саммите ЕС в конце июня. Инициаторами разработки были Великобритания и Франция из-за случаев использования химического оружия в Сирии и Солсбери. «Многие годы существовал международный запрет на применение химического оружия, но он сейчас под угрозой после Сирии и Солсбери. Нам необходимо повторно провести красную черту, это значит, что для любого, кто применяет это ужасное оружие, цена всегда будет крайне высока», – говорил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

В марте экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии возле торгового центра в британском городе Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое разрабатывалось еще в СССР. В начале сентября британские власти объявили, что в отравлении Скрипалей подозреваются двое российских граждан — Александр Петров и Руслан Боширов. По мнению Лондона, они являются сотрудниками ГРУ и в Солсбери прибыли по поддельным документам.

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что Руслан Боширов — это псевдоним. Настоящее имя и фамилия этого человека — Анатолий Чепига. Он является полковником ГРУ, ему присвоено звание Героя России. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига – это одно и то же лицо, Bellingcat и The Insider приводят выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии. В свою очередь Александр Петров является военным врачом Главного управления Генштаба России Александром Мишкиным, считают Bellingcat и The Insider. По их информации, Мишкин был завербован ГРУ во время учебы в одной из элитных военно-медицинских академий России. В 2010 г. он переехал в Москву, где получил псевдоним и документы на имя Александра Петрова. Мишкину было присвоено звание Героя России в 2014 г.

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