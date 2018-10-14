Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4674 от 15.10.2018 под заголовком: Пенсионные риски бюджета

Доля бюджетных денег в пенсиях россиян увеличится

Расходы ПФР на пенсии объявлены, а доходы будут зависеть от экономического роста
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Зависимость пенсионных выплат от федерального бюджета в первые годы после повышения пенсионного возраста возрастет, обращает внимание Счетная палата в заключении на проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2019–2021 гг. («Ведомости» с ним ознакомились, подлинность подтвердил федеральный чиновник). Если в этом году трансферт на обязательное пенсионное страхование обеспечит 7,7% доходов ПФР, то в 2019–2020 гг. – 12,2%, затем его доля снизится до 10,1%. Доля страховых взносов в ближайшие три года будет увеличиваться незначительно: в 2019, 2020 и 2021 гг. они обеспечат соответственно 60,9, 61,5 и 63,8% доходов фонда.

Пенсионная реформа в первые два года позволит бюджету экономить лишь на одном поколении несостоявшихся пенсионеров – тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 г., с учетом возможности выйти на пенсию на полгода раньше это всего примерно 80 000 человек, пояснял директор НИФИ Владимир Назаров.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике