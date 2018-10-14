Доля бюджетных денег в пенсиях россиян увеличится
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Зависимость пенсионных выплат от федерального бюджета в первые годы после повышения пенсионного возраста возрастет, обращает внимание Счетная палата в заключении на проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2019–2021 гг. («Ведомости» с ним ознакомились, подлинность подтвердил федеральный чиновник). Если в этом году трансферт на обязательное пенсионное страхование обеспечит 7,7% доходов ПФР, то в 2019–2020 гг. – 12,2%, затем его доля снизится до 10,1%. Доля страховых взносов в ближайшие три года будет увеличиваться незначительно: в 2019, 2020 и 2021 гг. они обеспечат соответственно 60,9, 61,5 и 63,8% доходов фонда.
Пенсионная реформа в первые два года позволит бюджету экономить лишь на одном поколении несостоявшихся пенсионеров – тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 г., с учетом возможности выйти на пенсию на полгода раньше это всего примерно 80 000 человек, пояснял директор НИФИ Владимир Назаров.
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