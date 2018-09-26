Число желающих протестовать против пенсионной реформы резко снизилось

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Число одобряющих реформу немного выросло Максим Стулов / Ведомости

Доля россиян, желающих лично принять участие в массовых протестах против пенсионной реформы, за последний месяц резко сократилась, следует из сентябрьского опроса «Левада-центра». Если в августе протестовать против повышения пенсионного возраста были готовы 53% респондентов, то в сентябре – только 35%. При этом почти 40% опрошенных считают, что предложения, выдвинутые президентом Владимиром Путиным в его телеобращении 29 августа, никак не меняют параметры пенсионной реформы, еще 25% полагают, что они ее даже ухудшают, и лишь 29% согласны, что они смягчают первоначальные планы правительства. Не в лучшую сторону изменилось после телеобращения и отношение к самому Путину: 34% тех, кто знаком с этим выступлением, стали относиться к президенту хуже и только 7% – лучше.

Число одобряющих реформу немного выросло, отмечает социолог «Левада-центра» Денис Волков: «То есть она в целом стала чуть более приемлема. Но если смотреть на ситуацию в целом, то предложения Путина ничего не изменили, а отношение трети россиян к нему после его обращения ухудшилось. От президента ждали большего – что он отменит реформу или ее затормозит, но этого сделано не было». К колебаниям в отношении протестной активности нужно относиться осторожно, сейчас произошло смирение с реформой, люди поняли, что решение не переиграют, подчеркивает социолог: «Недовольство есть, но есть и ощущение, что все уже сделано. В целом же реформа сильно повысила напряжение, для людей это был шок. Они смирились с ней, но не согласились. Однако у власти есть запас прочности, рейтинги начинают отыгрывать назад – дно в оценке власти уже было достигнуто». Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, будут ли повышения зарплат, пенсий и экономический рост – с этим связаны рейтинги власти и социальное самочувствие граждан, добавляет Волков: «Видимо, таких шоковых решений уже не будет. При этом очевидно, что население не ожидало пенсионную реформу и не было к ней готово. Президент другое обещал на выборах, именно поэтому пенсионная реформа так сказалась на его рейтингах – ее записали президенту в минус».