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Госдума одобрила специальный налоговый режим для самозанятых

Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о новом налоговом режиме для самозанятых людей. Это следует из базы документов нижней палаты парламента.

Как пишет РБК, за проведение эксперимента проголосовали 315 депутатов, против – шестеро, еще трое воздержались. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против принятия проекта.

Эксперимент предлагается провести с начала 2019 г. до конца 2028 г. в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

22 октября законопроект был одобрен комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Новой системой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели без наемных работников, а также люди, получающие доход от предпринимательской деятельности. Для тех, кто оказывает услуги или продает товары населению, налоговая ставка составит 4%, для работающих с компаниями – 6%. Чтобы человек мог воспользоваться новой налоговой системой, его доход как самозанятого не должен превышать 200 000 руб. в месяц, или 2,4 млн в год.

От пенсионных взносов самозанятые освобождены, но при желании человек может добровольно платить их в Пенсионный фонд. Иначе он будет получать лишь минимальную социальную пенсию (в 2018 г. – 5180 руб.).

Чтобы стимулировать людей переходить на новый режим, Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала специальное приложение-кассу, через которое самозанятые будут регистрироваться в ФНС, проводить все платежи и отчислять налог.

Также будет предоставляться налоговый вычет от государства: каждый вновь зарегистрировавшийся в системе получит на счет виртуальные 10 000 руб., которыми можно платить налоги. Для тех, кто будет платить налог по ставке 4%, вычет покроет 1 п. п. налога, для тех, кто по ставке 6%, – 2 п. п., т. е. фактически сначала ставка для людей составит 3–4%.