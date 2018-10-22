Комитет Госдумы одобрил специальный налоговый режим для самозанятых

Они смогут платить от 4 до 6% с дохода, а в первые годы – еще меньше

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Самозанятые смогут регистрироваться в ФНС, проводить все платежи и отчислять налог через приложение Денис Гришкин / Ведомости

В понедельник, 22 октября, комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о новом налоговом режиме для самозанятых людей. Его первое чтение состоится уже 25 октября.

Чтобы стимулировать людей переходить на новый режим, Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала специальное приложение-кассу, через которое самозанятые будут регистрироваться в ФНС, проводить все платежи и отчислять налог. Его представят в январе 2019 г. к началу тестирования налога в четырех регионах – Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

«Мы были категорически против того, чтобы включать в эксперимент регионы, которые видят в новом режиме источник дополнительных доходов», – объяснил председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. Эксперимент в регионах продлится до декабря 2028 г. Условия режима не должны меняться все 10 лет, люди должны поверить в него, сказал Макаров.