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Не платящих налоги самозанятых хотят штрафовать на весь их доход

Самозанятых, не зарегистрировавшихся в этом качестве и не платящих налоги, могут начать штрафовать на весь полученный доход. Об этом сказал сегодня в Госдуме председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. «Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — цитирует его «Интерфакс». «Могу сказать одно: это будет», — подчеркнул Макаров, но никаких деталей не привел.

В этом году Минфин объявил параметры нового налогового режима для самозанятых: они должны будут платить налоги по ставке 4% с дохода от реализации физлицам и 6% — компаниям. Из них 1,5 п. п. пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования, в Пенсионный фонд направлять взносы человек может по собственному желанию. Он должен выбрать: ничего не платить и получать в будущем минимальную социальную пенсию (в 2018 г. – 5180 руб.) или отчислять взносы, получая базовую пенсию. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать этот режим, — 2,4 млн руб. в год (200 000 руб. в месяц).

Во II квартале в неформальном секторе трудилось больше 14,6 млн человек (или 20,3% всех занятых россиян), следует из данных Росстата.

25 октября Госдума рассмотрит в первом чтении проект законопроектов о профессиональном доходе. Эксперимент с налогообложением самозанятых планируется начать в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане с 1 января 2019 г.

О штрафе за сокрытие налогов вплоть до размера выручки ранее говорил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в сентябрьском интервью ТАСС. По его словам, в течение года это наказание действовать не будет – ФНС дает переходный период посмотреть, как это будет работать.