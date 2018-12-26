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Курс евро превысил 79 рублей

Евро впервые с 18 сентября превысил отметку в 79 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. В 12.10 мск он стоил 79,05 руб., подорожав почти на 80 коп. Курс доллара в это же время составлял 69,2 руб., прибавив в цене 60 коп. с момента закрытия торгов.

В среду Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 68,74 руб., европейской валюты – 78,43 руб., а на четверг – евро на уровне 78,52 руб., американской валюты – 68,88 руб.

Рубль может дешеветь вслед за нефтью. На момент публикации стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $50,8 за баррель (-0,66%).

Как рос и падал рубль на уличных табло с курсами валют