Экономика

Новости

Путин отвел бизнесу одну из ключевых ролей в реализации нацпроектов

Президент Владимир Путин на традиционной предновогодней встрече с предпринимателями заявил, что видит большую роль крупного бизнеса в реализации национальных проектов. Нацпроекты — важнейшее направление работы правительства на ближайшие годы, отметил он.

«Безусловно, в этой большой работе одно из ключевых мест принадлежит бизнесу, без этого трудно себе представить развитие экономики. Мы видим в вас ответственных и деятельных партнеров», — пояснил президент. По его словам, общество «рассчитывает на сопричастность бизнеса к достижению прорыва, необходимого для России». Путин добавил, что работа по нацпроектам начнется уже в I квартале следующего года. «Надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами и вашими коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, с бизнесом в целом по развитию нацпроектов», — отметил он.

По мнению Путина, государство и бизнес могли бы сотрудничать в сфере повышения производительности труда, обновления производств, а также подготовки кадров и повышения компетенций людей, занятых в экономике страны.

В этом году на встречу с президентом пришли 59 бизнесменов и руководителей деловых ассоциаций, следует из схемы рассадки гостей в Екатерининском зале Кремля. На сегодняшнюю встречу не пришли председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож. В списке также не заявлены гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Все они были на встрече в прошлом году. Авен объяснил свое отсутствие отъездом. По словам источника ТАСС, Волож также был приглашен в Кремль, но не смог прийти, поскольку находится в отъезде.

Кто из миллиардеров пришел на встречу с Путиным