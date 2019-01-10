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СМИ узнали о жалобах операторов по вывозу мусора на незаконное снижение тарифов

Региональные операторы по вывозу мусора обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву и министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину с жалобой на «необоснованные и противозаконные» случаи снижения региональными властями тарифов на их услуги, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на тексты соответствующих писем.

Например, 25 декабря 2018 г. краснодарские чиновники уведомили двух операторов о снижении тарифа более чем на 30%. Операторы в своих письмах обращают внимание, что по действующим правилам тариф устанавливается регулирующим органом не позднее 20 декабря, и обратной силы это решение не имеет. Кроме того, в компании не поступали материалы, которые обосновывают снижение тарифов. «Данные противозаконные действия направлены на дестабилизацию ситуации в области обращения с отходами в крае, продиктованы недобросовестной конкуренцией, желанием дискредитировать регионального оператора и могут привести к мусорному коллапсу»,— говорится в одном из обращений.

Операторы из других регионов жалуются также на «искусственное снижение» нормативов образования отходов, которые учитываются при расчете тарифов. Например, в Липецкой области администрация снизила норматив накопления отходов на 40% без проведения замеров и объективных на то причин. «Подобные действия, осуществляемые в большей части субъектов РФ под предлогом мнимой заботы о населении, приведут только к негативным последствиям, поскольку пострадает качество оказания услуги,— подчеркивается в письме. — Либо региональный оператор обанкротится, потому что будет вывозить отходы в большем количестве, чем собирается плата. Либо Липецкая область погрязнет в отходах, так как компания будет вывозить отходы в соответствии с заниженными нормативами».

По данным издания, аналогичная ситуация сложилась в Воронежской области. При этом, как пишет газета, согласно протоколу совещания в Минприроды от 28 декабря, зампред правительства Воронежской области Сергей Честикин подтвердил, что решение о снижении норматива накопления не имеет правовых оснований, а «должностные лица при исполнении таких решений сознательно идут на нарушение установленных законодательством норм, регулирующих деятельность региональных операторов».

Источник «Коммерсанта» в Минприроды подтвердил, что ведомство выявило неправомерные случаи искусственного занижения уже утвержденных тарифов региональных операторов и нормативов накопления отходов в ряде регионов.

Мусорный коллапс в Челябинске