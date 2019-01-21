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Экономика
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Страны ЕАЭС договорились уравнять акцизы на сигареты

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Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) с 2024 г. должны начать устанавливать ставки акциза на сигареты, исходя из индикативной ставки €35 за 1000 сигарет с отклонением не более 20% в большую или меньшую сторону. Это следует из распоряжения по итогам ноябрьского Евразийского межправительственного совета, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Страны ЕАЭС достигли такого соглашения впервые, отметили изданию в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Теперь проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию одобрены и направлены для проведения внутригосударственного согласования до 1 февраля 2019 г., рассказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

В российском минфине сообщили, что министерство направило соглашение во все заинтересованные ведомства на рассмотрение, поэтому пока преждевременно говорить о позиции российской стороны по данному соглашению – вопрос прорабатывается.

В России с 1 января 2019 г. ставка акциза на сигареты и папиросы выросла на 10,01%, до 1890 руб. за 1000 штук (плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тыс. руб. за тысячу штук). В Белоруссии ставка составляет примерно 3–23 евро за 1000 штук, Казахстане — 21 евро, Киргизии — 16 евро, Армении — 15 евро. Из-за более высоких акцизов сигареты в России стоят в полтора-два раза дороже, чем у партнеров по Таможенному союзу: если в Белоруссии цена пачки составляет в среднем 32 руб., в Армении — 50 руб., а в Киргизии — 53 руб., то в России — 105 руб.

Переговоры о гармонизации акцизных ставок в ЕАЭС начались еще в 2012 г. До последнего заседания совета оставался нерешенным вопрос с дешевыми сигаретами, которые Белоруссия предлагала выделить в отдельную категорию. Основным противником гармонизации ставки акциза в ЕАЭС была именно Белоруссия, говорит главный редактор агентства «Русский табак» Максим Королев: в стране сигареты делятся на три ценовые категории, для дешевых сигарет действует низкая ставка, что позволяет поставлять их в Россию и Европу по конкурентным ценам. Из-за притока более дешевых сигарет из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, а также распространения нелегальной продукции, черный рынок в России вырос в третьем квартале 2018 г. до 8,4% по сравнению с 4,5% в аналогичном периоде 2017 г., отмечается в исследовании Nielsen. Аналитики заметили быстрый рост доли нелегальных сигарет на территориях, примыкающих к границам с Белоруссией и Казахстаном.

Политика
Новости

СМИ узнали о попытке Абэ организовать еще один визит в Россию

Ведомости
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, прибывающий сегодня в Россию для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным, работает над организацией еще одного своего визита в Москву. Для достижения договоренностей по рамочному соглашению относительно территориальных вопросов и по мирному договору он настроен вернуться весной, сообщает издание Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.

Такая возможность будет обсуждаться на предстоящей завтра встрече Абэ с Путиным. Отмечается, что японский премьер намерен ослабить жесткую позицию Москвы по территориальному вопросу и выбрать приоритетные темы для переговоров. Завтрашний саммит станет третьим с ноября, когда лидеры двух стран договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе совместной декларации от 1956 г.

Правительство Абэ намерено достичь соглашения с Россией по мирному договору ко времени визита Путина в японскую Осаку для участия в саммите G20 в июне. До этого министры иностранных дел двух стран должны встретиться в Германии в феврале. Но человек, близкий к кабинету японского премьер-министра, заявил, что «перед G-20 необходим, по крайней мере, еще один саммит» между Абэ и Путиным.

«Чтобы полностью раскрыть потенциал отношений двух стран и еще больше продвинуть вперед наше сотрудничество, необходимо в скорейшие сроки разрешить ситуацию с отсутствием мирного договора между Японией и Россией», - заявил Абэ в интервью «Коммерсанту». Также он сообщил о намерении «продолжить тесные консультации с президентом Путиным и достичь взаимоприемлемого решения проблемы». Абэ заверил, что «полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору».

Сегодня же японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Абэ готов заключить мирный договор с Россией, если получит гарантии о последующей передаче Токио части южных Курильских островов. Речь идет о Шикотане и группе мелких необитаемых островов Хабомаи. Передачу Итурупа и Кунашира в Токио считают маловероятной и говорят о совместной хозяйственной деятельности.

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Экономика
Новости

Расходы на развитие Северного морского пути оценили в 900 млрд рублей

Ведомости
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Для реализации федерального проекта «Северный морской путь» в течение 2019–2024 гг. потребуется 905,6 млрд руб. Это следует из разработанного Росморречфлотом плана-графика, который будет обсуждаться на совещании в агентстве 23 января с заинтересованными сторонами, пишет «Коммерсантъ». Государство из необходимой суммы должно выделить 305 млрд руб., а дополнительная потребность в госсредствах в ближайшие три года оценивается в 139,5 млрд руб. Остальные 600,6 млрд руб. отнесены к внебюджетному финансированию.

Инфраструктурным оператором Севморпути назначен «Росатом», на его мероприятия в 2019–2024 гг. потребуется 173,7 млрд руб., в том числе 98,8 млрд руб. частных инвестиций. На мероприятия Росморречфлота планируется потратить 226,5 млрд руб., в том числе 40,5 млрд руб. из внебюджетных источников. В проект должен быть включен подведомственный Росжелдору Северный широтный ход стоимостью 235,9 млрд руб. На бюджет в нем приходится лишь 12,7 млрд руб.

В Минэкономразвития подтвердили, что проект плана-графика получен, и документ находится на рассмотрении.

Из майских указов президента Владимира Путина следует, что грузопоток по Севморпути к 2024 г. должен достичь 80 млн тонн. В плане-графике грузопоток определен в 81,9 млн тонн, из которых 76,7 млн тонн составит вывоз полезных ископаемых.

Впрочем, эксперты сомневаются в реалистичности этих планов. Так, заместитель гендиректора «Росатома», руководитель дирекции СМП Вячеслав Рукша считает, что до заявленного объема грузопотока в реальности может не хватить около 20 млн тонн, в том числе из проектов таймырского угля и пайяхской нефти. В презентации Минприроды от 25 декабря по оптимистическому прогнозу объем перевозки грузов к 2024 г. должен составить 52 млн тонн, писал РБК. В Минприроды пояснили, что прогноз основывается на согласованных ЦКР Роснедр уровнях проектной добычи, обоснованных недропользователями. По оценкам Аналитического центра при правительстве, в пессимистическом сценарии объем составляет 53,8 млн тонн, в базовом — 63,1 млн тонн, а в оптимистическом — 76,4 млн тонн. Минтранс закладывает объем вывоза полезных ископаемых на уровне 66,3 млн тонн.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Гендиректор Nissan ответил на сообщения о возможном слиянии компании с Renault

Ведомости
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Гендиректор Nissan Хирото Сайкава прокомментировал сообщения о планах французских властей добиваться слияния автоконцерна с Renault в единую холдинговую компанию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя автоконцерна. По его словам, компании не обсуждают этот вопрос. Сайкава добавил, что сообщения о позиции Парижа комментировать не может, поскольку лично «не слышал этого». 

Ранее газета Nikkei сообщила, что французские власти уведомили Токио о намерении добиваться слияния автоконцернов, а также о скором избрании нового председателя совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона. Газета уточняла, что в Японию на прошлой неделе приезжала французская делегация, в которую вошли представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен. Во время визита обсуждались в том числе эти вопросы.

Когда именно Франция планирует назвать имя нового председателя совета директоров японского автопроизводителя, не уточнялось. Nikkei отмечала, что изначальное соглашение об альянсе Renault-Nissan дает Renault право назначать руководство Nissan.

Гон находится под арестом с 19 ноября 2018 г. Его подозревают в том, что он не полностью декларировал доходы в отчетах для Токийской биржи. Сумма сокрытых от декларирования доходов в период с 2010 по 2017 гг. оценивается в 8 млрд иен (около $71 млн). Гона также подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций. Сам он вину не признает.

Альянс Renault-Nissan был создан в 1999 г. В 2016 г. к партнерству присоединилась японская Mitsubishi. Согласно действующему соглашению, Renault владеет 43% Nissan, а японской компании принадлежит 15% акций французского партнера.

«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон

Экономика
Новости

СМИ узнали о скором запуске Национальной системы управления данными

Ведомости
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Рабочая группа по архитектуре госсистем и режиму оборота данных под председательством вице-премьера Максима Акимова предварительно одобрила проект концепции Национальной системы управления данными. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника, знакомого с результатами заседания. В течение месяца предполагается определить структуру управления системы, которая должна оказаться максимально децентрализованной.

Документ, разработанный Аналитическим центром при правительстве, вместе с «дорожной картой» должен быть повторно представлен в правительство до 10 февраля и утвержден в течение I квартала. Рамочный законопроект планируется подготовить до конца II квартала, а в III – определить требования к управлению данными и выбрать национального оператора. Интерес к участию в пилотных проектах в 2019 г. выразили ПФР, Росреестр и казначейство.

Система является ключевым элементом цифрового нацпроекта. Концепция предполагает единый порядок сбора, обработки, хранения и использования госданными, в том числе управление их качеством и создание аналитических инструментов. Для граждан это должно улучшить качество госуслуг и упростить сбор документов, для бизнеса – упростить отчетность и обеспечить доступ к части госданных, государство же в результате должно принимать более взвешенные и эффективные решения.

Большую часть разногласий решили отложить и снимать по ходу, одобренная же концепция прописана максимально широко. Например, пока не определен срок включения в систему трансакционных данных, не описаны и пути решения проблемы ретроданных, которые не учтены в современных реестрах, например, в части подтверждения трудового стажа или прав на недвижимость.

В отзыве экспертов Всемирного банка отмечается, что проект такого масштаба потребует широкой поддержки разных групп, обозначенные сроки могут оказаться «слишком агрессивными», а вопрос финансирования недостаточно прояснен.

Бизнес
Новости

Производители просят Козака запретить торговым сетям перепродавать продукты

Ведомости
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Крупнейшие производители продуктов попросили запретить торговым сетям перепродавать их со скидками небольшим магазинам, сообщает газета «Коммерсантъ». Для решения этого вопроса они попросили о встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком. Соответствующее письмо, направленное чиновнику в декабре 2018 г., подписали руководители «Русбренда», «Руспродсоюза», Союза производителей алкогольной продукции и других ассоциаций поставщиков.

Недовольство поставщиков продуктов вызывает то, что торговые сети, получая скидки 30−50% от цены поставки, затем перепродают товар оптом и мелким оптом. Тем самым они захватывают сегмент несетевой торговли и увеличивают долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета, указывает издание. В результате производители лишены возможности донести скидки до потребителя.

Как объяснил газете один из производителей продуктов, практика перепродаж широко распространилась у крупнейших продуктовых сетей в последние пару лет как способ поддержания объемов продаж на стагнирующем рынке. 

Представитель Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил газете получение письма ассоциаций поставщиков. Он уточнил, что вопрос о встрече прорабатывается, дата пока не выбрана. Издание со ссылкой на источник уточняет, что встреча может состояться в течение месяца.

Политика
Новости

Израильские военные заявили об атаке на силы Ирана в Сирии

Ведомости
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Армия обороны Израиля в ночь на понедельник, 21 января, сообщила в своем Twitter о начале атаки на иранские силы в Сирии. 

«Мы начали наносить удары по целям иранского подразделения "Аль-Кудс" на территории Сирии», — говорится в сообщении. Сирийское агентство SANA уточнило, что взрывы начали греметь в небе над Дамаском около 1:15 по местному времени (2:15 мск). Израильские военные предостерегли вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским силам или территории Израиля.

SANA отмечает, что средства ПВО Сирии отражают воздушную атаку на Дамаск со стороны Ливана.

Ранее в воскресенье, 20 января, силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку израильской авиации, в результате были уничтожены несколько ракет. Удары наносили четыре израильских F-16 из акватории Средиземного моря. Российские военные сообщали, что расчетами комплексов ПВО Сирии были уничтожены семь израильских ракет.

Политика
Новости

СМИ назвали условие Японии для подписания мирного договора с Россией

Ведомости
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов заключить мирный договор с Россией, если получит гарантии о последующей передаче Токио части южных Курильских острововсообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. Речь идет о Шикотане и группе мелких необитаемых островов Хабомаи.

Агентство отмечает, что в администрации Абэ сочли маловероятной передачу Японии Итурупа и Кунашира. По мнению Токио, требование передачи еще и этих островов заведет переговоры с Москвой в тупик.

Основание для передачи двух островов японская сторона считает советско-японскую Совместную декларацию 1956 г. Этот план, однако, может вызвать критику в самой Японии, поскольку предполагает отказ страны от территориальных претензий на Итуруп и Кунашир, отмечает агентство. В связи с этим Абэ планирует внимательно следить за мнением японских граждан по этому вопросу.

Ранее Абэ заявил, что полон решимости «добиться завершения переговоров по мирному договору» с Россией. Японский премьер выразил надежду, что решение этой проблемы, устраивающее обе стороны будет найдено на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. «Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору – вопросу, остающемуся нерешенным в течение всего послевоенного периода», — заявил он в интервью «Интерфаксу». Абэ прилетит в Москву вечером 21 января. Встреча лидеров России и Японии пройдет 22 января.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет. Ранее российский МИД призвал Токио полностью признать итоги Второй мировой войны, «включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами». Это позволит сторонам перейти к решению проблемы мирного договора, подчеркивали в российском ведомстве.

Спорные острова: между Россией и Японией

Политика
Новости

«Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию

Ведомости
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Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, допрос будет проводить следователь управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД. Причину вызова режиссера на допрос источник не назвал.

Красовский сообщил телеканалу «Дождь», что пока не получал никаких официальных документов от МВД. «Мне звонили люди, представляясь следователями, но следователи ли это или просто тролли, боты или сумасшедшие, я не знаю. Каких-то документов я не видел», – сказал режиссер.

Последняя работа Красовского – комедия «Праздник» – рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Фильм не показывали в кинотеатрах, потому что режиссер не стал подавать заявление на получение прокатного удостоверения. Вместо этого он разместил картину на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января.

Утром 20 января Красовский сообщил, что видеохостинг удалил комедию. Фильм был недоступен на YouTube около четырех часов, а после этого снова появился. По словам режиссера, в представительстве YouTube ему объяснили удаление фильма ошибкой системы.

Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм – «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.

Чем запомнился 2018 год в культуре

Политика
Новости

Российские военные сообщили об уничтожении израильских ракет в Сирии

Ведомости
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Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку израильской авиации, были уничтожены семь ракет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российских военных. Атака была направлена на международный аэропорт «Дювали» на юго-востоке Дамаска, отмечается в сообщении.

Как рассказали российские военные, в атаке, которая началась около 13.30 в воскресенье, участвовали четыре израильских истребителя F-16. Из акватории Средиземного моря они нанесли удар авиационными управляемыми ракетами, которые были отражены зенитно-ракетными комплексами «Панцирь» и «Бук».

Инфраструктура аэропорта не пострадала, заявили российские военные. Жертв и разрушений нет.

Авто
Новости

СМИ узнали о намерении Франции добиваться слияния Renault и Nissan

Ведомости
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Французские власти уведомили Токио о намерении добиваться слияния автоконцернов Renault и Nissan в единую холдинговую компанию, а также о скором избрании нового председателя совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона, сообщает газета Nikkei.

По данным издания, на этой неделе в Японию приезжала французская делегация, в которую вошли представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен. Во время визита обсуждались вопросы о слиянии и избрании нового председателя совета директоров Nissan.

Когда именно французская сторона планирует назвать имя нового председателя совета директоров японского автопроизводителя, не сообщается. Отмечается, что изначальное соглашение об альянсе Renault-Nissan дает Renault право назначать руководство Nissan.

Карлос Гон с 19 ноября прошлого года находится под арестом по подозрению в том, что он не полностью декларировал доходы в отчетах для Токийской биржи. Сумма сокрытых от декларирования доходов в период с 2010 по 2017 г. оценивается в 8 млрд иен (около $71 млн). Гон не признает вину. Кроме того, его заподозрили в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций.

Альянс Renault-Nissan был создан в 1999 г., в 2016 г. к партнерству присоединилась японская Mitsubishi. По действующему соглашению Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера.

«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон

Стиль жизни
Новости

В Ташкенте обнаружили тайную комнату со старинными артефактами

Ведомости
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При проведении раскопок в подвале одного из старинных зданий в центре Ташкента ученые обнаружили потайную комнату со старинными артефактами, потерянными 80 лет назад, сообщил узбекский портал Kun.uz. Стоимость этого клада, по предварительным подсчетам, превышает $1 млн.

Среди находок – редкие произведения искусства, старинные монеты и посуда, микроскоп из золота и книги, которые считали утраченными. В частности, были обнаружены десятки рукописей книг известных узбекских мыслителей XII–XVII вв.

Отмечается, что среди найденных вещей есть экспонаты из коллекции ташкентского дворца князя Николая Романова, а также предметы, принадлежавшие дворянам и ученым, приехавшим в начале прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий и генералу Джурабеку.

Находки будут перевезены в музей. Некоторые из них планируется отправить на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши.

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