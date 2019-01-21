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Страны ЕАЭС договорились уравнять акцизы на сигареты

Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) с 2024 г. должны начать устанавливать ставки акциза на сигареты, исходя из индикативной ставки €35 за 1000 сигарет с отклонением не более 20% в большую или меньшую сторону. Это следует из распоряжения по итогам ноябрьского Евразийского межправительственного совета, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Страны ЕАЭС достигли такого соглашения впервые, отметили изданию в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Теперь проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию одобрены и направлены для проведения внутригосударственного согласования до 1 февраля 2019 г., рассказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

В российском минфине сообщили, что министерство направило соглашение во все заинтересованные ведомства на рассмотрение, поэтому пока преждевременно говорить о позиции российской стороны по данному соглашению – вопрос прорабатывается.

В России с 1 января 2019 г. ставка акциза на сигареты и папиросы выросла на 10,01%, до 1890 руб. за 1000 штук (плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тыс. руб. за тысячу штук). В Белоруссии ставка составляет примерно 3–23 евро за 1000 штук, Казахстане — 21 евро, Киргизии — 16 евро, Армении — 15 евро. Из-за более высоких акцизов сигареты в России стоят в полтора-два раза дороже, чем у партнеров по Таможенному союзу: если в Белоруссии цена пачки составляет в среднем 32 руб., в Армении — 50 руб., а в Киргизии — 53 руб., то в России — 105 руб.

Переговоры о гармонизации акцизных ставок в ЕАЭС начались еще в 2012 г. До последнего заседания совета оставался нерешенным вопрос с дешевыми сигаретами, которые Белоруссия предлагала выделить в отдельную категорию. Основным противником гармонизации ставки акциза в ЕАЭС была именно Белоруссия, говорит главный редактор агентства «Русский табак» Максим Королев: в стране сигареты делятся на три ценовые категории, для дешевых сигарет действует низкая ставка, что позволяет поставлять их в Россию и Европу по конкурентным ценам. Из-за притока более дешевых сигарет из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, а также распространения нелегальной продукции, черный рынок в России вырос в третьем квартале 2018 г. до 8,4% по сравнению с 4,5% в аналогичном периоде 2017 г., отмечается в исследовании Nielsen. Аналитики заметили быстрый рост доли нелегальных сигарет на территориях, примыкающих к границам с Белоруссией и Казахстаном.