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Счетная палата указала на риски срыва программы обеспечения жильем молодых семей

Государственная программа по обеспечению жильем молодых семей может быть не выполнена из-за несбалансированности финансирования, сообщает Счетная палата (СП).

Программа предусматривает выдачу соцвыплат на приобретение жилья для 157 000 молодых семей в 2015–2020 гг. «Однако в течение трех лет объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета уменьшен почти на 20% до 29 млрд руб., а целевые показатели – почти на 40% до 98 500», – приводит СП слова аудитора Юрия Росляка.

Кроме того, СП обращает внимание на критерии попадания под программу. «Семьи без детей, с одним и двумя детьми зачастую не могут воспользоваться правом на получение господдержки, так как выплаты идут преимущественно многодетным семьям», – указывает контрольное ведомство.

Также значительное количество семей не смогли реализовать свое право на соцвыплату в связи с достижением предельного возраста в 35 лет. Росляк отметил длительный срок ожидания выплат, который может составлять до 11 лет.

Наконец, СП говорит о системных проблемах оценки эффективности программы – целевые индикаторы не дают полной и объективной оценки результатов господдержки.

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