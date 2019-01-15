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Голикова рассказала о новых льготах по ипотеке для семей с детьми

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о новых льготах по ипотеке для семей с детьми, которые в конце прошлого года согласовало правительство, сообщает «Интерфакс». По ее словам, речь идет об увеличении льготного периода кредитования, новых субсидиях и списании части долга по кредиту за счет государства.

Голикова анонсировала новые меры поддержки для семей с ипотекой в конце 2018 г., но тогда не раскрыла подробностей. Теперь она уточнила, что согласованные правительством меры предусматривают продление действия льготной ставки на ипотечный кредит на весь период кредитования и выделение субсидий «исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта».

Правительство также готово возместить банку деньги в обмен на списание долга по ипотеке для семьи, где родился третий ребенок, в размере 10% от задолженности, но не более 450 000 руб., отметила Голикова. В конце декабря она говорила также, что подписала доклад о снижении ставки по ипотеке для Дальнего Востока с 6 до 5%.

Ранее Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке. Ставки увеличились как на новостройки, так и на готовое жилье. Оба банка пообещали повысить ипотечные ставки после того, как 14 декабря 2018 г. Центробанк увеличил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,75% годовых. Сбербанк и ВТБ вместе выдают две трети ипотечных кредитов в стране.