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Депутаты Санкт-Петербурга попросили списать долги за газ по примеру Чечни

Десять оппозиционных депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга (представляют КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», «Яблоко», Партию роста) обратились в городскую прокуратуру с просьбой списать через суд все просроченные долги горожан за газ и другие услуги ЖКХ по примеру Чечни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский. С аналогичной инициативой выступили депутаты еще нескольких регионов.

Вишневский отметил, что весной и летом 2018 г. многие петербуржцы начали получать уведомления о долгах по ЖКХ за 2008–2009 гг. При этом администрация отказалась списать долги, хотя срок исковой давности по ним истек, и рекомендовала обращаться в суд, указал парламентарий. «Мы уверены, что прокуратура Санкт-Петербурга должна проявить такую же заботу о правах населения Санкт-Петербурга, как и прокуратура Чеченской республики. И просим прокурора в соответствии с правом, предоставленным ст. 45 ГПК РФ, обратиться в суд с требованием о списании всех задолженностей населения Санкт-Петербурга по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые в силу истечения сроков исковой давности стали безнадежными к взысканию», – подчеркнул Вишневский.

С теми же запросами в региональные прокуратуры обратились депутаты Смоленской областной думы от КПРФ, руководитель астраханского отделения «Справедливой России» депутат Госдумы Олег Шеин, коммунисты в Самарской области и Башкирии, а также депутаты от ЛДПР в Ростовской, Курской областях, Чувашии и Пермском крае.

Заводской районный суд Грозного 16 января по ходатайству прокуратуры принял решение о списании 9 млрд руб. задолженности жителей города за газ, признав эту сумму «безнадежной к взысканию». Прокуратура заявила, что долг не был списан из-за незаконного бездействия компании «Газпром межрегионгаз Грозный». Требования компании об оплате создавали среди населения Чечни социальную напряженность и могли привести к массовым протестам, мотивировали в надзорном ведомстве. «Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение суда.

Комментируя судебный прецедент в Чечне, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе списания долгов за газ необходимо учитывать интересы не только населения, но и «Газпрома».