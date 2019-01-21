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Кремль призвал не забывать об интересах «Газпрома» при списании долгов за газ

В вопросе списания долгов за газ необходимо учитывать позицию как населения, так и «Газпрома», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя судебное решение о списании долгов с жителей Чечни.

«Какой-либо позиции в данном случае не выработано. Вопрос чрезвычайно сложный», – сказал Песков журналистам (цитаты по «Интерфаксу»). В то же время он заметил, что товар поставлен конечному потребителю, поэтому «Газпром» рассчитывает на эти деньги, «в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ».

«Рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно», – отметил представитель Кремля.

Заводской районный суд Грозного 16 января принял решение о списании 9 млрд руб. задолженности жителей города за газ, признав эту сумму «безнадежной к взысканию». Ранее прокуратура заявила, что долг не был списан из-за незаконного бездействия компании «Газпром межрегионгаз Грозный». Предъявление компанией требований об оплате задолженности создавало среди населения Чечни социальную напряженность и могло привести к массовым протестам, отметили в надзорном ведомстве. Из-за этого прокуратура подала иск в суд о списании долга, поясняла прокуратура.

«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение суда о списании долга. Компания также сообщила, что каждый месяц подает в суд иски о взыскании задолженности с жителей Грозного, а также напоминает гражданам о необходимости платить по счетам.

Пример Чечни взяли на вооружение в других регионах. Депутаты башкирского и чувашского парламентов от КПРФ Дмитрий Чувилин и Константин Степанов направили региональным прокурорам обращения с просьбой через суд списать долги местных жителей за газ.