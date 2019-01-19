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Бизнес
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Депутаты двух регионов попросили списать долги жителей за газ по примеру Чечни

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Депутаты башкирского и чувашского парламентов от КПРФ Дмитрий Чувилин и Константин Степанов направили региональным прокурорам обращения с просьбой через суд списать долги местных жителей за газ по примеру чеченских коллег. Об этом они сообщили на своих страницах в социальной сети «В контакте».

«Составил депутатский запрос прокурору Республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, так же как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги. Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас», — написал Чувилин.

Степанов сообщил, что в своем обращении к прокурору Чувашской Республики попросил проверить деятельность «Газпрома» в регионе. «В Чечне прокуратура выиграла суд и помогла списать безнадежные 9 млрд, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже?» — написал депутат.

Заводской районный суд Грозного 16 января принял решение о списании 9 млрд руб. задолженности населения Чечни за газ, признав эту сумму «безнадежной к взысканию». Ранее прокуратура заявила, что долг не был списан из-за незаконного бездействия компании «Газпром межрегионгаз Грозный». Предъявление компанией требований об оплате задолженности создавало среди населения социальную напряженность и могло привести к массовым протестам, считают в надзорном ведомстве. По этой причине прокуратура подала иск в суд о списании долга, поясняла прокуратура.

«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение суда о списании долга. Компания также сообщила, что каждый месяц подает в суд иски о взыскании задолженности с жителей Грозного, а также напоминает гражданам о необходимости платить по счетам.

Технологии
Новости

Bloomberg узнал о планах США ограничить деятельность китайских IT-компаний

Ведомости
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Администрация американского президента Дональда Трампа подготовила указ, который может значительно осложнить работу китайских государственных телекоммуникационных компаний в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Эти ограничения разработаны в интересах национальной безопасности страны, рассказали собеседники агентства.

В указе не содержатся названия конкретных компаний, в нем также нет прямого запрета на продажу китайскими фирмами услуг на американском рынке. Но документ расширяет полномочия министерства торговли США в плане оценки продуктов компаний и контроля за их деятельностью.

Когда указ может быть подписан, источники не уточнили. Совет национальной безопасности США не подтвердил Bloomberg информацию о готовящихся ограничениях, однако заявил, что правительство обеспечит безопасность национальных телекоммуникационных сетей. Если указ будет принят, то под удар в первую очередь попадут китайские Huawei и ZTE, отмечает агентство.

Huawei уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование для кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилилось, так как он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.

В пятницу, 18 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти США начали уголовное расследование в отношении Huawei, заподозрив ее в краже технологий у американских партнеров.

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Политика
Новости

Число погибших при взрыве на нефтепроводе в Мексике увеличилось до 66

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Число погибших при взрыве на нефтяном трубопроводе в Мексике увеличилось до 66, еще 76 человек остаются в больницах, сообщил губернатор мексиканского штата Идальго Омар Файяд в Twitter. Ранее сообщалось о 20 погибших и десятках пострадавших с ожогами разной степени тяжести.

Взрыв на нефтепроводе Туспан — Тула в штате Идальго произошел утром 19 января. По предварительным данным, причиной стала незаконная врезка. Большое число жертв и пострадавших объясняется тем, что в момент взрыва рядом с нефтепроводом находились местные жители, пытавшиеся слить топливо.

Пожар не скажется на поставках бензина, заявила мексиканская государственная нефтяная компания Pemex.

Бизнес
Новости

Власти Бали планируют ввести налог для туристов

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Власти индонезийского острова Бали намерены ввести налог для иностранных туристов в размере $10 с человека, сообщает газета Straits Times. По данным издания, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение местного парламента еще в декабре прошлого года. Собранные средства планируется направить на решение экологических проблем и сохранение культурного наследия Бали.

Налог на иностранных туристов даст острову больше возможностей для развития, заявил губернатор Бали Ваян Костер. Он подчеркнул, что налог не будет распространяться на индонезийцев.

Сейчас власти Бали решают, в какой форме взимать налог, отмечает газета. Рассматривается несколько вариантов: туристов могут обязать платить налог в аэропорту по прилете на остров или же он может быть включен в стоимость авиабилета.

Согласно данным, которые приводит Straits Times, в 2017 г. Бали посетили 5,7 млн иностранных туристов (в основном граждане Китая и Австралии), в 2018 г. — более 6 млн.

10 городов мира, где туристы тратят больше всего денег

Политика
Новости

Путин окунулся в прорубь на Крещение

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на Крещение окунулся в прорубь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля. «Да, Путин окунулся в проруби», — сообщила пресс-служба, уточнив, что президент принял участие в крещенских мероприятиях в Подмосковье. В отличие от прошлого года фотографий с купанием Путина в проруби в этот раз нет.

Православные 19 января отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. По традиции в ночь с 18 на 19 января по всей России проходят массовые купания в прорубях и богослужения. В этом году в них приняли участие более 2,4 млн человек, сообщило МВД.

В прошлом году Путин отметил Крещение купанием в проруби у стен мужского монастыря Нило-Столбенская пустынь на Селигере. Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент «уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь» на Крещение. Однако под камеры Путин сделал это впервые в 2018 г.

Крещенские купания 2019 года

Политика
Новости

РБК узнал о скором переходе советника Рогозина во внутриполитический блок Кремля

Ведомости
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Департамент информационной политики кремлевского управления по общественным проектам (УОП) возглавит советник гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Никита Анисимов, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, Анисимов уже прошел необходимую проверку и выйдет на работу в ближайшее время.

Официального подтверждения этой информации пока нет, Анисимов на звонки и сообщения РБК не ответил.

Сейчас должность начальника департамента информационной политики УОП свободна. Ранее занимавший ее Алексей Жарич получил повышение, став референтом управления. Департамент отвечает за взаимодействие со СМИ и формирует предложения, касающиеся информационной политики внутриполитического блока Кремля.

Анисимов окончил факультет международной журналистики МГИМО. С 2000 по 2011 г. работал журналистом на НТВ, был корреспондентом кремлевского пула. В 2012 г. стал помощником Рогозина, который тогда занимал пост вице-премьера. На этой должности Анисимов отвечал за взаимодействие со СМИ. После назначения Рогозина гендиректором «Роскосмоса» его помощник перешел вместе с ним в госкорпорацию, получив должность советника.

Технологии
Новости

WP узнала о грозящем Facebook рекордном штрафе за утечку данных пользователей

Ведомости
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) может наложить рекордный по размеру штраф на Facebook за то, что компания не обеспечила конфиденциальность личных данных своих пользователей, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, представители FTC недавно провели встречу, на которой обсудили возможность наложения штрафа на Facebook. Окончательные результаты расследования и сумма штрафа могут быть обнародованы в ближайшее время, говорят собеседники газеты. Штраф на компанию будет наложен, если FTC решит, что Facebook нарушил соглашение, по которому он обязан уведомлять пользователей и спрашивать разрешение на передачу их данных сторонним приложениям.

Отмечается, что штраф FTC может стать первым крупным наказанием для Facebook в США за передачу личных данных пользователей компании Cambridge Analytica. Ожидается, что сумма штрафа будет больше $22,5 млн — на столько FTC оштрафовала Google в 2012 г. за то, что он отслеживал действия пользователей в интернете.

О том, что британская Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей, сообщили в марте The New York Times и The Observer. Эта компания сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа, а также с организаторами кампании за выход Великобритании из Евросоюза. Действия Cambridge Analytica могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети.

В октябре британское управление уполномоченного по вопросам информации оштрафовало Facebook за утечку личных данных на 500 000 фунтов стерлингов ($644 000). Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.

Бизнес
Новости

Минтранс ищет варианты поддержки Utair после отказа кредиторов реструктурировать долг

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Министерство транспорта совместно с руководством авиакомпании Utair и ее крупнейшими кредиторами ищут варианты оказания поддержки перевозчику, сообщил ТАСС министр транспорта Евгений Дитрих. Он подтвердил, что более половины кредиторов отказались переносить сроки выплат по долгам авиакомпании.

«Мы сейчас рассматриваем совместно с Utair возможные варианты оказания поддержки для того, чтобы компания смогла продолжить свою бесперебойную работу», — сказал Дитрих.

Всего у авиакомпании два синдицированных кредита от 11 банков на общую сумму 38,6 млрд руб. Погашение тела кредитов должно начаться в 2020 г., до тех пор перевозчик должен выплачивать проценты. В декабре прошлого года Utair объявила о приостановке выплат по долгу для обеспечения бесперебойной работы в низкий зимний сезон. Возобновить выплаты компания обещала только летом 2019 г.

В пятницу РБК сообщил, что более половины кредиторов не согласились на перенос выплат по долгу. Если Utair не сможет договориться с кредиторами, они могут перейти к безакцептному списанию денежных средств со счетов компании, рассказал собеседник издания.

Как будут выглядеть самолеты Utair

Политика
Новости

При взрыве на нефтяном трубопроводе в Мексике погибли 20 человек

Ведомости
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В результате пожара на нефтяном трубопроводе Туспан — Тула в мексиканском штате Идальго погибли 20 человек, еще более 70 получили сильные ожоги, сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел из-за незаконной врезки, заявила журналистам государственная нефтяная компания Pemex. Большое число жертв и пострадавших объясняется тем, что в момент взрыва рядом с нефтепроводом находились местные жители, пытавшиеся слить топливо.

Губернатор штата Идальго Омар Файяд разместил на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлен пожар на нефтепроводе.

Из зоны происшествия эвакуировали местных жителей, территорию закрыли. Пострадавших с тяжелыми ожогами направят в два госпиталя в Мехико. По заявлению Pemex, взрыв на трубопроводе не повлияет на поставки бензина.

Экономика
Новости

S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB-, то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте агентства. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне BBB со стабильным прогнозом. Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне «А-3/А-2».

В сообщении S&P, которое приводит «Интерфакс», отмечается, что суверенные рейтинги России могут быть понижены в случае значительного ужесточения санкций в отношении страны. Например, если иностранные правительства введут новые санкции против крупных российских государственных энергетических компаний, системно важных банков или вторичного рынка российского госдолга.

Также эксперты S&P могут снизить суверенные рейтинги, если увидят риски значительного ухудшения бюджетных показателей, рост государственных расходов, ухудшение ситуации в банковском секторе или среди госкомпаний.

Рейтинги могут быть повышены, если экономическое восстановление наберет силу, а темпы роста ВВП повысятся до сопоставимых по уровню развития стран. Также на решение о повышении рейтинга могут повлиять быстрое накопление финансовых буферов, смягчающих волатильность сырьевых доходов, и эффективные меры по устранению долгосрочного давления на бюджет, вызванного старением населения.

Аналитики агентства ожидают в 2019 г. увеличения реального ВВП России на 1,5%. Рост ВВП в расчете на душу населения в этом году, по оценке S&P, составит 1,6%. Профицит счета текущих операций в России в 2019 г. прогнозируется на уровне 3,5% ВВП. При этом индекс потребительских цен по итогам текущего года повысится на 4,8%.

Бизнес
Новости

Дерипаска потребует проверить доходы Зюганова

Ведомости
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Миллиардер Олег Дерипаска инициирует и будет настаивать на проведении «комплексной проверки» доходов лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя бизнесмена.

Дерипаска 17 января подал в Тверской суд Москвы иск к Зюганову на 1 млн руб. Как пояснил представитель миллиардера, поводом для иска стало то, что Зюганов назвал основанный Дерипаской бизнес «аферой» и «преступлением». «Считаю, что алюминиевый бизнес Дерипаски — крупнейшая афера. Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам. Необходимо расследовать это преступление, потому что оно направлено против стратегической политики нашей страны и ее безопасности», — заявил лидер КПРФ на заседании Госдумы 9 января (цитата с сайта КПРФ).

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании UC Rusal, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — сказал представитель Дерипаски, комментируя иск.

Зюганов 18 января заявил, что не откажется от требования расследовать предпринимательскую деятельность Дерипаски. «Пусть он судится, наша юридическая служба работает. Но я буду настаивать на создании комиссии и расследовании по всей цепочке этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления», — сказал он, отметив, что речь идет о потере контроля России в стратегической отрасли (цитата по « Интерфаксу»).

Олег Дерипаска занимает 19-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $6,7 млрд.

Зюганов задекларировал доход за 2017 г. в размере 6,33 млн руб., следует из информации на сайте Госдумы.

Политика
Новости

Найдено тело еще одного летчика с потерпевших аварию Су-34

Ведомости
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Тело летчика одного из бомбардировщиков Су-34, потерпевших аварию на Дальнем Востоке, обнаружено в районе проведения поисково-спасательной операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Тело поднято на борт судна, участвующего в операции. Продолжается поиск четвертого летчика.

Два бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе 18 января во время планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря. Экипажи самолетов катапультировались. Штурмана одного из Су-34 нашли в море живым. Штурман второго был обнаружен погибшим.

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Су-34 – двухместный истребитель-бомбардировщик: его экипаж состоит из летчика и штурмана. Бомбардировщик разработан компанией «Сухой». Широко применялся российскими военными в Сирии. Инцидент в Японском море — это первая потеря Су-34 за все время их эксплуатации в российских Вооруженных силах с 2006 г.

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