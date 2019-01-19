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Депутаты двух регионов попросили списать долги жителей за газ по примеру Чечни

Депутаты башкирского и чувашского парламентов от КПРФ Дмитрий Чувилин и Константин Степанов направили региональным прокурорам обращения с просьбой через суд списать долги местных жителей за газ по примеру чеченских коллег. Об этом они сообщили на своих страницах в социальной сети «В контакте».

«Составил депутатский запрос прокурору Республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, так же как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги. Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас», — написал Чувилин.

Степанов сообщил, что в своем обращении к прокурору Чувашской Республики попросил проверить деятельность «Газпрома» в регионе. «В Чечне прокуратура выиграла суд и помогла списать безнадежные 9 млрд, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже?» — написал депутат.

Заводской районный суд Грозного 16 января принял решение о списании 9 млрд руб. задолженности населения Чечни за газ, признав эту сумму «безнадежной к взысканию». Ранее прокуратура заявила, что долг не был списан из-за незаконного бездействия компании «Газпром межрегионгаз Грозный». Предъявление компанией требований об оплате задолженности создавало среди населения социальную напряженность и могло привести к массовым протестам, считают в надзорном ведомстве. По этой причине прокуратура подала иск в суд о списании долга, поясняла прокуратура.

«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение суда о списании долга. Компания также сообщила, что каждый месяц подает в суд иски о взыскании задолженности с жителей Грозного, а также напоминает гражданам о необходимости платить по счетам.