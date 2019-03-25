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Экономика
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«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактов

Ведомости
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Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.

Согласно предложенным условиям, заключить СПИК 2.0 сможет лишь один инвестор по итогам конкурса без участия привлеченных сторон, а его предметом станет разработка технологий, не представленных в России. Конкурс на каждую будет проводиться один раз, то есть на преференции сможет рассчитывать только первый заинтересовавшийся в проекте инвестор. 

Инвестор также получит гарантии неприменения изменений законодательства на весь срок действия контракта. В то же время гарантии неповышения совокупной налоговой нагрузки будут исключены из закона о промполитике. Это обусловлено желанием властей избежать двойного толкования законодательства: СПИК 1.0 могли включать гарантии неизменности налоговой нагрузки, но при повышении ставки НДС с начала года до 20% эти обязательства де-факто выполнены не были, поясняет «Коммерсантъ». «Фактически из федеральных налогов инвестор (по СПИК 2.0) может получить только снижение налога на прибыль», — пишет газета.

Срок контракта составит до 15 лет при инвестициях ниже 50 млрд руб. или до 20 лет при инвестициях, превышающих 50 млрд руб. Заключение СПИК 2.0 будет возможно до 2031 г. По СПИК 1.0 минимальная сумма инвестиций — 750 млн руб., а максимальный срок контракта — 10 лет.

Экономика
Новости

Чайка раскритиковал РЖД за рост стоимости Московского транспортного узла

Ведомости
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Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и РЖД за рост стоимости строительство Московского транспортного узла (МТУ). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо генпрокурора Юрия Чайки президенту Владимиру Путину от 26 февраля. В нем Чайка указывал на нарушения при заключении и выполнении договоров на строительство инфраструктуры транспортного узла.

В результате было отсрочено завершение проекта и существенно выросла его стоимость, отмечал генпрокурор. По его словам, на МТУ планировалось направить 236 млрд руб. до 2020 г., согласно распоряжению 2014 г. Но в итоге срок завершения работ был сдвинут на 2025 г., а финансирование увеличилось до 691 млрд руб. 

По мнению Чайки, договоры Росжелдора и РЖД с Росимуществом о предоставлении средств противоречат законодательству, что позволяет «Росжелдору самоустраниться от осуществления эффективного контроля». В документах также отсутствуют целевые показатели, что не позволяет выставить штрафы за нарушения и срыв сроков. Генпрокурор призвал провести служебную проверку руководства предприятия. 

Газета напоминает, что в этом году на МТУ придется около 15% инвестпрограммы РЖД и почти треть всего строительного бюджета, в частности, запланирован ввод МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Подольск-Нахабино, завершение проектов по развитию Горьковского, Ярославского и Смоленского направлений. Финансирование железнодорожных строительных программ МТУ превысит 100 млрд руб. Источник газеты в РЖД пояснил, что все изменения сроков и цена проекта одобрены госорганами. В то же время компания пообещала принять «меры по устранению выявленных недостатков и устранению их в будущем».

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Политика
Новости

В Польше задержан бывший совладелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Ведомости
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Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината, владевшего ранее сгоревшим кемеровским торговым центром «Зимняя вишня», задержан в Польше. Предприниматель Вячеслав Вишневский может быть выдан в Россию, сейчас правительства двух стран обсуждают экстрадицию, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере по части 5 статьи 291 УК. По версии следователей, в 2013–2014 гг. он дал 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору строительной компании «ИСК ресурс» Никите Чередниченко. За эти деньги он ожидал от Комковых и Чередниченко бездействия при реконструкции «Зимней вишни». В результате работы в торговом центре выполнялись с многочисленными нарушениями, в том числе в области пожарной безопасности.

В 2016 г. бизнесмен покинул Россию и скрылся от следствия, уточняет СКР. Позже суд заочно арестовал его. 

Торговый центр «Зимняя вишня» сгорел в конце марта 2018 г. Возгорание началось на верхнем этаже, где были кинозалы, и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу по факту трагедии признаны более 450 человек, из них 83 — родные погибших.

Как сносили сгоревшую «Зимнюю вишню»

Политика
Новости

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военных

Ведомости
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Два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт «Майкетия» в Каракасе с группой российских военных на борту, сообщают латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya. По их данным, на этих самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, а также 35 т груза.

Об этом также сообщил венесуэльский журналист Хавьер Майорка. «В аэропорт "Майкетия" прибыла группа из 99 российских военнослужащих под командованием генерал-майора Вооруженных сил Василия Тонкошкурова. Они были встречены в президентской ложе аэропорта руководителем отдела международных связей вице-адмиралом Марианни Матой, представителями российского посольства и венесуэльских вооруженных сил», – написал он в Twitter.

О цели визита не сообщается. Официального подтверждения информации нет.

В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, на которых якобы запечатлены российские самолеты в венесуэльском аэропорту.

В январе в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Николас Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования. Председатель парламента Хуан Гуайдо заявил о незаконности власти Мадуро и объявил себя временным президентом Венесуэлы. США и многие другие зарубежные страны признали Гуайдо президентом страны. Власти России поддерживают Мадуро, который отказывается сложить полномочия.

Политика
Новости

В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей

Ведомости
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Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей в дагестанском городе Хасавюрт, сообщил республиканский главк МВД в Instagram. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

О возможных причинах заражения жителей Хасавюрта кишечной инфекцией МВД ничего не сообщило. «Сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», – отмечается в сообщении.

Согласно последним данным, в больницах Хасавюрта находятся 104 человека с признаками острой кишечной инфекции, среди них около 90 детей. Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.

По предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, причиной загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению Хасавюрта.

Политика
Новости

Число заразившихся кишечной инфекцией в Дагестане превысило 100 человек

Ведомости
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По последним данным, число заразившихся острой кишечной инфекцией в дагестанском городе Хасавюрт превысило 100 человек. «На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской центральной городской больницы находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции», – сообщила «Интерфаксу» представитель регионального министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о 86 госпитализированных. Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.

В Хасавюрте создан оперативный штаб, который занимается выяснением и устранением причин заражения. По предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Был организован подомовой обход жителей города с целью предупреждения их об опасности. Им рекомендовали использовать только кипяченую или бутилированную воду.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, причиной загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению Хасавюрта.

Политика
Новости

ФСИН сообщила о появлении в СИЗО платных кабельных каналов

Ведомости
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения, рассказал журналистам заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев (его цитирует ТАСС). Заключенные смогут к общему пакету из 20 бесплатных каналов добавить подписку на платные телеканалы, пояснил он.

Благодаря этому у заключенных появится возможность заказать «просмотр фильма, образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы», заметил Бояринев. «Конечно же, с определенной цензурой», – подчеркнул он. Сейчас у заключенных СИЗО есть возможность покупать книги, газеты и журналы, за исключением изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания.

Кроме того, в СИЗО по всей стране сейчас ведется работа по переходу на цифровое телевещание для того, чтобы избежать сбоя в приеме бесплатных телеканалов, отметил замдиректора ФСИН. По его словам, в регионах эти работы осуществляются за счет прибыли от предприятий, где трудятся осужденные, а в Москве – за счет бюджетных средств.

Бояринев также рассказал, что в столичных СИЗО начат пилотный проект установки в камерах терминалов, с помощью которых арестованные могут заказывать платные услуги или обращаться к администрации. В исправительных колониях такие терминалы уже установлены. Через терминалы заключенные, в частности, могут направить письмо директору ФСИН или начальнику своей колонии. Также они могут проверить состояние своего счета или узнать о вакансиях на рынке труда.

Как живет следственный изолятор «Бутырка»

Экономика
Новости

Ректор МГУ назвал самые востребованные направления для изучения в будущем

Ведомости
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Деятельность мозга, космос и цифровизация будут одними из самых востребованных направлений для изучения в ближайшем будущем, считает ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, какие специальности будут востребованы через 10–15 лет.

«Могу назвать направления, вызовы, на которые необходимо будет ответить человечеству: цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, мировой океан, космос и развитие экономики», – сказал Садовничий (его цитирует агентство городских новостей «Москва»). Университеты будут играть важную роль в ответах на эти вызовы, отметил он.

По словам Садовничего, популярными сейчас становятся естественнонаучные факультеты. Очень высокий конкурс при поступлении на факультеты информатики, космических исследований, геологии, механико-математический факультет, пояснил ректор.

В январе Министерство труда сообщило, что в прошлом году самыми востребованными профессиями были педагог профессионального обучения, педагог дошкольного образования и бухгалтер. Так, на должность педагога профессионального образования в 2018 г. насчитывалось более 100 000 вакансий. При этом требовалось 96 000 педагогов дошкольного образования и 130 000 бухгалтеров.

Россияне назвали cамые перспективные профессии в ближайшие 10 лет

Недвижимость
Новости

Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Ведомости
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Строители завершили работы по сборке пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр проекта. «Это 160 000 т металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролетов расположено над акваторией, остальные – над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе», – сообщила пресс-служба.

Каждое пролетное строение состоит из двух блоков, из них сформированы две параллельные ветки для движения поездов в сторону Крыма и обратно. Пролеты изготовлены на российских заводах, они поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде.

На сухопутные опоры собранные пролеты монтировались кранами, на морские – надвигались домкратами, рассказали в информационном центре. Вес одного железнодорожного пролета превышает 500 т.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли в мае прошлого года, грузовики поехали по мосту 1 октября. Ввод железнодорожной части в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 г.

Строительство Крымского моста за одну минуту

Политика
Новости

В Иркутске прошел митинг против строительства на Байкале завода по розливу воды

Ведомости
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В центре Иркутска 24 марта прошел митинг в защиту озера Байкал, организованный гражданским движением «Спаси Байкал» и общественной организацией «Экозащита 365», передает «Интерфакс». По данным полиции, в акции приняло участие около 1000 человек, организаторы оценили число участников в 3000. Митинг был согласован с властями.

Главным требованием протестующих был запрет на строительство на берегу озера завода по розливу питьевой воды инвестором из Китая. Помимо этого целью акции было привлечение внимания к другим экологическим проблемам Байкала: последствия массового развития туризма, мусор, сброс неочищенных промышленных и бытовых стоков, вырубки леса, утечка токсичных веществ с целлюлозно-бумажного комбината.

Во время митинга был организован сбор подписей против строительства завода, рассказал агентству руководитель «Экозащиты 365» Денис Букалов. По его словам, одиночные пикеты и флешмобы в защиту Байкала в воскресенье проходят еще более чем в 40 городах России.

В середине марта Кировский районный суд Иркутска по иску Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры приостановил строительство завода по розливу байкальской воды в поселке Култук на берегу озера. Надзорное ведомство нашло нарушения на стройке, в том числе были обнаружены следы нефтепродуктов и навалы отходов производства. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 26 марта.

Строительство завода началось в январе 2019 г. Продукцию с этого предприятия планировалось поставлять в Китай, Южную Корею, Монголию. Инвестиции в проект составили около 1,5 млрд руб. Инвестором является ООО «Аквасиб», основной собственник которого, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», – Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», зарегистрированная в провинции Хэйлунцзян (Китай). ООО «Аквасиб» зарегистрировано в Иркутске с августа 2012 г.

На Байкале начали строить завод, несмотря на протесты местных жителей

Бизнес
Новости

WSJ сообщила об одобрении американскими властями нового ПО для Boeing 737 Max

Ведомости
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Американские авиавласти одобрили радикальные изменения в программном обеспечении (ПО) для самолетов Boeing 737 Max, направленные на устранение проблем с управлением полетом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Изменения в первую очередь коснутся автоматизированной системы MCAS, которая помогает пилотам Boeing 737 Max корректировать положение самолетов в воздухе на основании показаний датчиков, пишет WSJ. По предварительным данным, эта система могла стать причиной крушения двух самолетов этой модели за последние полгода, напоминает издание: предполагается, что MCAS могла неправильно сработать из-за неисправного датчика, который передал ей неверную информацию.

По словам источников WSJ, Boeing намерен сделать эту систему «менее агрессивной и более контролируемой пилотами». Обновленное ПО может быть установлено в течение ближайших нескольких недель.

Первый самолет Boeing 737 Max разбился в Индонезии в октябре прошлого года, все находившиеся на его борту 189 человек погибли. Второй лайнер той же модели потерпел крушение 10 марта в Эфиопии, жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. После второго крушения Boeing 737 Max страны Евросоюза, США, Китай, Россия и многие другие государства запретили полеты Boeing 737 Max до выяснения обстоятельств этих катастроф.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Политика
Новости

The Times узнала о заговоре британских министров против Терезы Мэй

Ведомости
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Как минимум 11 министров британского правительства намерены обратиться к премьеру Терезе Мэй, потребовав, чтобы она ушла в отставку, пишет британская газета The Times со ссылкой на источники. По данным издания, заговорщики договорились озвучить это требование на встрече министров в понедельник, 25 марта. «Конец близок. Через 10 дней она не будет премьером», – заявил один из собеседников издания.

Не менее шести министров из числа противников Мэй выступают за то, чтобы пост премьера занял вице-премьер Дэвид Лидингтон. «Работа Дэвида будет заключаться в том, чтобы обеспечить продление переговоров с Евросоюзом, найти консенсус в том, что касается новой политики относительно Brexit», – сказал один из собеседников The Times. Среди других возможных претендентов на пост премьера издание называет министра иностранных дел Джереми Ханта и министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

Премьер Тереза Мэй сейчас пытается согласовать с британским парламентом и Европарламентом новую дату и условия выхода Великобритании из ЕС. На следующей неделе британские депутаты должны проголосовать за или против новой сделки с Брюсселем. Если она будет одобрена, то Великобритания выйдет из ЕС 22 мая. Если нет, то Мэй до 12 апреля должна будет решить, как события будут развиваться дальше.

На фоне нестабильной ситуации в стране выросло число противников Brexit. Петиция против выхода Великобритании из ЕС собрала уже более 4 млн подписей. В субботу в Лондоне прошел марш против Brexit, на который вышли сотни тысяч британцев.

Марш против Brexit

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