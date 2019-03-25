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«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактов

Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.

Согласно предложенным условиям, заключить СПИК 2.0 сможет лишь один инвестор по итогам конкурса без участия привлеченных сторон, а его предметом станет разработка технологий, не представленных в России. Конкурс на каждую будет проводиться один раз, то есть на преференции сможет рассчитывать только первый заинтересовавшийся в проекте инвестор.

Инвестор также получит гарантии неприменения изменений законодательства на весь срок действия контракта. В то же время гарантии неповышения совокупной налоговой нагрузки будут исключены из закона о промполитике. Это обусловлено желанием властей избежать двойного толкования законодательства: СПИК 1.0 могли включать гарантии неизменности налоговой нагрузки, но при повышении ставки НДС с начала года до 20% эти обязательства де-факто выполнены не были, поясняет «Коммерсантъ». «Фактически из федеральных налогов инвестор (по СПИК 2.0) может получить только снижение налога на прибыль», — пишет газета.

Срок контракта составит до 15 лет при инвестициях ниже 50 млрд руб. или до 20 лет при инвестициях, превышающих 50 млрд руб. Заключение СПИК 2.0 будет возможно до 2031 г. По СПИК 1.0 минимальная сумма инвестиций — 750 млн руб., а максимальный срок контракта — 10 лет.