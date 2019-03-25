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Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино

Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете. Ведомство начало разрабатывать соответствующий законопроект, информация об этом размещена на портале правовой информации.

Ведомство считает, что подобное ограничение денежных переводов может помочь в борьбе с работой онлайн-казино и лотерей в интернете, следует из документа. Дата окончания публичного обсуждения – 5 апреля 2019 г., а планируемый срок вступления в силу – январь 2020 г.

В начале года Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777, который являлся одним из самых крупных рекламодателей в рунете. До этого ни один способ блокировки организаторов нелегальных азартных игр не срабатывал.

Сейчас в России есть два способа ограничения переводов в адрес незаконных онлайн-казино: по МСС-коду банковского платежа (четырехзначный номер, который отражает вид деятельности компании – получателя платежа) и по получателю платежа, если есть сведения, что он ведет незаконную игорную деятельность. Перечень организаций, в отношении которых есть сведения о незаконной игорной деятельности, ведет ФНС.