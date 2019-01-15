ФНС запретила проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Компания, первой попавшая в список Федеральной налоговой службы (ФНС), называется Victory777 N.V., и она – организатор азартных игр нелегального онлайн-казино Azino777. С понедельника российские платежные системы и банки должны отказывать россиянам в переводах в адрес этой компании.
Перечень лиц, в отношении которых есть сведения об организации и проведении азартных игр с нарушением законодательства России, с одним-единственным пунктом – Victory777 N.V., зарегистрированная в Кюрасао, – ФНС опубликовала 27 декабря 2018 г. У нее есть лицензия Кюрасао на игорную деятельность, она вывешена на сайте Azino777. По данным журнала РБК, та же компания отправляет деньги, выигранные в казино, на банковскую карту. ФНС сообщила, что Victory777 N.V. использовала сайты и зеркальные сайты, содержащие наименование Azino, для оплаты.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}