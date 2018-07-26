Azino777 заняло первое место среди роликов платной рекламы

В самом известном ролике казино снялся рэпер Витя АК-47, который поет «Азино три топора, началась игра» Кадр из видео

Рекламные ролики онлайн-казино Azino777 хотя бы раз в месяц смотрел каждый пятый взрослый житель крупных городов России, подсчитала исследовательская компания Mediascope по итогам первой половины 2018 г. На долю этого казино пришлось 7,1% всех показов рекламных роликов в рунете (данные по пользователям настольных компьютеров в возрасте 12–64 лет в городах с населением более 100 000 человек). В результате Azino777 стало крупнейшим рекламодателем рунета на рынке онлайн-видео, обогнав международные корпорации PepsiСо и Mars, а также крупнейшие интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Google. Еще немного – и в топ-10 попадет другое онлайн-казино, Admiral X, которое сейчас занимает 11-е место в рейтинге Mediascope.

Азартные игры в интернете запрещены российским законодательством с 2006 г., доступ к таким сайтам должен блокироваться, их владельцам грозят штрафы и лишение свободы. Сам Azino777.com и сотни связанных с ним сайтов находятся в реестре Роскомнадзора – доступ к ним в рунете ограничен. Но владельцы казино создают новые сайты, через которые пользователи могут делать ставки. Доступ к admiral-x.net свободен, убедились «Ведомости».

Azino777 стало широко известно после того, как начало массово размещать свои ролики в нелегальных копиях фильмов. В самом известном ролике казино снялся рэпер Витя АК-47, который поет «Азино три топора, началась игра». Компания не раскрывает своих владельцев и финансовые показатели. На запрос «Ведомостей» представители Azino777 и Admiral X не ответили.

По данным Mediаscope, среди крупнейших площадок, на которых идет реклама Azino777, – kino-hd1080.ru, lostfilmhd.ru, zhinka.tv, kino-online.tv, hd-720.biz. На всех этих сайтах размещены нелегальные копии фильмов, часть из них уже заблокированы Роскомнадзором.

По данным ассоциации IAB Russia, в 2017 г. рекламодатели потратили на размещение своих видеороликов в рунете 8,2 млрд руб. – на четверть больше, чем годом ранее. Видеореклама – один из самых быстрорастущих сегментов интернет-рекламы в России.

Mediascope не оценивает, сколько тратит тот или иной рекламодатель на продвижение. Скорее всего, часть размещений Azino777 получило по своей партнерской программе Azino Money – казино делится с площадками, которые его рекламируют, доходами от приведенных клиентов. Другим площадкам казино платит и тратит на это очень солидные суммы – сотни миллионов рублей в год, знает сотрудник одной из рекламных компаний.

При этом реклама онлайн-казино запрещена, контролирует это Федеральная антимонопольная служба. Ее представитель сообщил «Ведомостям», что служба регулярно пресекает распространение рекламы организаторов игр, но ролики именно Azino777 не проверяла, поскольку жалоб на эту компанию не поступало.

Пиратские ресурсы в рунете крайне популярны и дают огромный охват, указывает гендиректор селлера Gazprom-Media Digital Наталья Дмитриева. Кроме того, пиратские ресурсы не платят налогов, продают размещение дешевле, чем легальные площадки, и не запрашивают множества документов, добавляет она.