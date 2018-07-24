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В Совете Федерации предложили ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству оценить необходимость поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих наказание за участие в рекламе онлайн-казино, сообщает «Интерфакс».

Поручение стало итогом выступления сенатора Эдуарда Исакова. По его словам, в интернете можно увидеть много агрессивной рекламы онлайн-казино. Такие казино запрещены законом, но известные телеведущие, музыканты и актеры призывают играть в азартные игры, рассказывая, «как быстро и, по их словам, честно» можно разбогатеть, заявил сенатор. Он предложил внести поправки в КоАП, чтобы увеличить штрафы и назначить общественные работы до 15 суток за рекламу онлайн-казино. Сейчас участие в рекламе онлайн-казино влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до 2500 руб., что, по мнению Исакова, несоизмеримо с полученными от рекламы гонорарами. «Минуту в ролике актеры языком проработают, а потом 15 суток поработают лопатами, может быть, задумаются, что рекламировать, а что нет», – заявил сенатор.

В прошлом году онлайн-казино Azino 777 заняло 14-е место в топ-20 крупнейших рекламодателей в интернете, пишет РБК. По данным Mediascope, в 2017 г. рекламу Azino видели примерно 3,09 млн человек каждый месяц. Помимо казино в топ вошли еще три интернет-компании: «Яндекс», Google и Mail.Ru Group. Причиной такой популярности в сети стало привлечение рэперов для участия в вирусной рекламе. В последнем ролике снялся Алексей Долматов, более известный как Guf.