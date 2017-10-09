Игорная зона в Приморье не может найти новых инвесторов
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Аукцион по субаренде земельных участков в игорной зоне «Приморье» не состоялся из-за отсутствия заявок от потенциальных инвесторов, рассказал владелец компании «Шамбала», управляющей одноименным казино в «Азов-сити», Максим Смоленцев и подтвердила представитель девелопера игорной зоны Корпорации развития Приморского края (КРПК, 100% принадлежит администрации региона). КРПК начала принимать заявки на участие в аукционе в середине июля 2017 г. Изначально подведение итогов было назначено на 28 августа, но затем прием документов продлили до конца сентября. Об этом попросили инвесторы, которым потребовалось больше времени для подготовки документов, сообщала летом КРПК.
Инвесторы не хотят подавать заявки, поскольку теперь за заключение договора предусмотрена плата, считает Смоленцев. У КРПК другая версия: «для участия в таком дорогостоящем проекте инвесторам требуется больше времени для принятия решения». Кроме того, возникли спорные вопросы по конфигурации участков и стоимости лотов, добавила представитель КРПК.
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