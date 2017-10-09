Игорная зона в Приморье не может найти новых инвесторов

Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Слишком высокая ставка

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Пока в Приморье работает только одно казино – Tigre de Cristal стоимостью $172 млн, открытое Melco в 2015 г. Юрий Смитюк / ТАСС

Аукцион по субаренде земельных участков в игорной зоне «Приморье» не состоялся из-за отсутствия заявок от потенциальных инвесторов, рассказал владелец компании «Шамбала», управляющей одноименным казино в «Азов-сити», Максим Смоленцев и подтвердила представитель девелопера игорной зоны Корпорации развития Приморского края (КРПК, 100% принадлежит администрации региона). КРПК начала принимать заявки на участие в аукционе в середине июля 2017 г. Изначально подведение итогов было назначено на 28 августа, но затем прием документов продлили до конца сентября. Об этом попросили инвесторы, которым потребовалось больше времени для подготовки документов, сообщала летом КРПК.

Инвесторы не хотят подавать заявки, поскольку теперь за заключение договора предусмотрена плата, считает Смоленцев. У КРПК другая версия: «для участия в таком дорогостоящем проекте инвесторам требуется больше времени для принятия решения». Кроме того, возникли спорные вопросы по конфигурации участков и стоимости лотов, добавила представитель КРПК.