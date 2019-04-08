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Цена нефти Brent превысила отметку в $71 впервые с ноября

Цена фьючерса на нефть марки Brent впервые с 12 ноября 2018 г. превысила отметку в 71$ за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 18:35 мск цена на максимуме достигала $71,02. При этом стоимость Brent продолжает расти: в 18:52 она составляла уже 71,08$.

Доллар по состоянию на 18:35 мск падал ниже 65 руб. и составлял 64,97 руб. Позже, однако, он отыграл назад и вырос до 65,04 руб.

Как пишет Bloomberg, рост цен связан с эскалацией конфликта в Ливии, которая является страной – участницей ОПЕК и крупным производителем нефти.