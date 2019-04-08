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Экономика
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Цена нефти Brent превысила отметку в $71 впервые с ноября

Ведомости
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Цена фьючерса на нефть марки Brent впервые с 12 ноября 2018 г. превысила отметку в 71$ за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 18:35 мск цена на максимуме достигала $71,02. При этом стоимость Brent продолжает расти: в 18:52 она составляла уже 71,08$.

Доллар по состоянию на 18:35 мск падал ниже 65 руб. и составлял 64,97 руб. Позже, однако, он отыграл назад и вырос до 65,04 руб.

Как пишет Bloomberg, рост цен связан с эскалацией конфликта в Ливии, которая является страной – участницей ОПЕК и крупным производителем нефти.

Политика
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Путин: введение безвизового режима с Турцией возможно после решения ситуации в Сирии

Ведомости
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Введение полного безвизового режима между Россией и Турцией зависит от обстановки в регионе и связано в том числе с решением сирийской проблемы, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Здесь наши специальные службы между собой должны выработать определенные параметры работы, и эта работа идет», – добавил Путин. 

По его словам, в ближайшее время Россия и Турция примут решение об отмене виз для профессиональных водителей и уже «фактически договорились» о безвизовом режиме для всех владельцев служебных паспортов в Турции. «А по турецким правилам владельцев таких паспортов в Турции в три раза больше, чем в России», – отметил российский президент.

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Политика
Новости

Медведев сменил руководителя Роструда

Ведомости
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Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда. Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Должность руководителя Роструда в соответствии с другим распоряжением кабинета министров занял Иванков Михаил. До этого – с 2013 г. – он был заместителем руководителя службы.

Вуколов родился в 1969 г. С 2001 по 2008 г. работал на различных должностях в аппарате правительства, в том числе с 2004 г. – директором департамента государственного управления и местного самоуправления правительства. Должность руководителя Роструда занял в 2013 г.

Политика
Новости

Путин впервые ответил на признание Трампом Голанских высот частью Израиля

Ведомости
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Решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что позиция Россия по этому вопросу «изложена в заявлении МИД России». МИД 25 марта обвинил США в пренебрежении нормами международного права и резолюциями Совбеза ООН.

21 марта президент США Дональд Трамп объявил, что Голанские высоты надо признать израильскими. Спустя четыре дня, 25 марта, он подписал соответствующий документ.

Его заявление на этот счет ранее комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что «сама по себе такая идея не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее наоборот». Арабские страны заявили, что решение Трампа «ничтожно по форме и по существу».

Голанские высоты – спорная территория, на которую претендуют две страны – Израиль и Сирия. До 1967 г. они входили в состав Сирии, а после две трети перешли Израилю. В 1981 г. израильские власти приняли закон, по которому юрисдикция страны распространялась на всю территорию. Против этого выступил Совбез ООН, членом которого является Россия.

Технологии
Новости

ФАС признала российскую «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

Ведомости
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Российское подразделение Samsung – «Самсунг электроникс рус» – координировало свою деятельность при продажах смартфонов и планшетов в России. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам проверок, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Рассмотрение дела отложено на 22 апреля, уточнили в ФАС.

В 2018 г. ФАС провела внеплановую выездную проверку российской «дочки» Samsung и пришла к выводу, что та координирует деятельность ритейлеров, которые продают технику компании. По мнению ведомства, таким образом компания поддерживает единую цену на отдельные линейки смартфонов и планшетов и нарушает ч. 5 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в 5 млн руб.

Антимонопольная служба неоднократно выявляла нарушения законодательства на российском рынке смартфонов – в частности, со стороны Apple и LG. В 2017 г. ФАС оштрафовала российскую «дочку» Apple «Эппл рус» на 1,75 млн руб. за координацию цен на iPhone 5-го и 6-го поколений. В начале 2018 г. ведомство обвинило в таком же нарушении «дочку» LG «ЛГ электроникс рус» и оштрафовало компанию на 2,5 млн руб.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон Samsung

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Президентом корпорации «Иркут» назначен чиновник из Минпромторга

Ведомости
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Новым президентом корпорации «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) будет директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Равиль Хакимов. За это решение проголосовал совет директоров «Иркута», говорится в ее раскрытии.

Хакимова избрали президентом до апреля 2022 г., уточняется в сообщении.

С 2017 г. президентом «Иркута» по совместительству является президент ОАК Юрий Слюсарь. Его последний день на должности президента «Иркута» – 9 апреля. О том, что Хакимов сменит Слюсаря в «Иркуте», рассказывали «Ведомостям» источники.

«Иркут» – один из двух крупнейших субхолдингов ОАК, выпускает истребители Су-30 и сертифицирует гражданский среднемагистральный лайнер МС-21. На базе корпорации ОАК создаст холдинг гражданского самолетостроения, присоединив к нему «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, выпускает ближнемагистральный самолет SSJ100) и несколько других компаний гражданской тематики, рассказывал «Ведомостям» Слюсарь.

Как выглядит самолет МС-21

Бизнес
Новости

«Азбука вкуса» отказалась от касс самообслуживания

Ведомости
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«Азбука вкуса» отказалась от касс самообслуживания в своих супермаркетах. Об этом сообщил vc.ru представитель сети Андрей Голубков.

По его словам, это связано с изменением в организации движения транспорта и работой парковок около супермаркетов, из-за чего изменился покупательский трафик. К примеру, сказал он, где-то парковка закрылась и торговая точка начала работать в формате магазина «у дома». В итоге, добавил Голубков, кассы самообслуживания остались востребованы только в одном из четырех магазинов, а затраты на их обслуживание были высокими.

Цена обслуживания таких касс, стоимость доработок и необходимость иметь отдельный обслуживающий персонал не соответствовали их вкладу в сервисную составляющую, констатировал Голубков.

О запуске касс самообслуживания в одном из супермаркетов «Азбука вкуса» объявила в декабре 2014 г. Впоследствии они появились в четырех супермаркетах Москвы.

Цену за установку касс самообслуживания сеть на раскрывает. Выручка сети по итогам 2017 финансового года составила 53,5 млрд руб. Всего сеть насчитывает 170 магазинов разных форматов, из которых 104 – супермаркеты.

Кассы самообслуживания в настоящее время есть во многих крупных сетях. В частности, в «Ашане», «Перекрестке», «Ленте».

Политика
Новости

Медведев назначил компенсации по 400 000 рублей тяжело пострадавшим в «Зимней вишне»

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев распорядился выплатить единовременное пособие в размере 400 000 руб. пострадавшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В частности, пособие получат те, чьему здоровью был нанесен тяжкий вред.

Списки пострадавших, получивших в результате пожара тяжкий вред, должна предоставить коллегия администрации Кемеровской области, говорится в документе.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел больше года назад – 25 марта 2018 г. В нем погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Ранее родственники погибших получили по 6,15 млн руб. – по 1 млн из федерального и областного бюджетов, 3 млн руб. – от совладельца ТЦ Дениса Штенгелова, по 1,15 млн руб. перечислило региональное отделение Российского красного креста. В июле совет народных депутатов Кемеровской области принял закон, согласно которому родственникам погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» выплатят дополнительно по 2 млн руб.

Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 – родственники погибших в пожаре, уточняет «Интерфакс».

Годовщина пожара в «Зимней вишне». Жители Кемерова несут цветы к месту трагедии

Стиль жизни
Новости

Умер проектировщик космического корабля Гагарина Виктор Благов

Ведомости
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Проектировщик космического корабля «Восток», на котором в 1961 г. совершил полет первый космонавт Юрий Гагарин, и руководитель полетов орбитальных станций «Салют» и «Мир» Виктор Благов скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», где Благов работал главным специалистом. О дате и месте прощания с ним не сообщается.

Благов участвовал в проектировании пилотируемого корабля «Восход», а также в подготовке к проведению совместного полета советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». Он также работал над научно-технической координацией и сопровождением работ по Международной космической станции. Благов неоднократно получал награды от «Роскосмоса».

Виктор Благов родился 3 января 1936 г. Он пришел на работу в «Энергию» в 1959 г. после окончания МАИ. Прошел путь от инженера до заместителя руководителя отделения – начальника отдела.

Бизнес
Новости

Адвокат сообщил о возмещении бывшим полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»

Ведомости
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Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на 5,7 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Павла Зайцева. «В адрес компании «Роснефть» было направлено платежное поручение на сумму в 5 744 000 руб.», – сказал Зайцев.

Несмотря на это, Мосгорсуд оставил без изменений решение о домашнем аресте Ишаева до 27 мая. Сам бывший губернатор на заседании не присутствовал.

Ишаев был задержан 28 марта, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти». По версии следователей, Ишаев в 2014–2017 гг., занимая пост вице-президента «Роснефти», «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства компании «с принадлежащей ему коммерческой организацией». Следователи оценили ущерб в 5 млн руб.

РБК со ссылкой на источники уточнял, что Ишаев сдал «Роснефти» офис в Хабаровске по расценкам «Москва-сити». Согласно договору аренды, информация о котором есть на сайте госзакупок, в 2015 г. «Роснефть» заключила с ООО «Бэйс» (Ишаев является бенефициаром компании) договор аренды на 13,7 млн руб. в год. То есть аренда 1 кв. м офиса в Хабаровске обошлась компании в 50 000 руб. в год. Ишаев вину не признает. «Сумма ущерба 5 млн руб. за пять лет – это маленькая часть зарплаты», – говорил он ранее.

Ишаев – первый губернатор Хабаровского края, он возглавил регион в 1991 г. После увольнения в 2009 г. он стал полпредом президента в Дальневосточном округе, в 2012 г. получил пост министра по делам Дальнего Востока. В 2013 г. он стал советником главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и проработал в нефтяной компании до 2018 г.

Бывший полпред Виктор Ишаев в суде

Политика
Новости

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Ведомости
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.

По словам Чубайса, арест Абызова «вызвал целый поток злобного негатива» об экс-министре. Навальный, добавил он, не увидев ни одного документа по делу, «динамично перебегает» на сторону правоохранителей. Для оппозиционера, подчеркнул Чубайс, «агрессивное вранье становится просто обязательной частью его левой антибуржуазной повестки».

При этом Чубайс репостнул сообщение руководителя инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева, отметив, что оно полезно «для тех, кто хочет понять, а не поднять свой рейтинг». Васильев в своем сообщении указал на то, что Абызов «считался высококлассным системным менеджером» и именно за эти навыки его дважды «призывали на самые высокие должности».

Чубайс поручился за Абызова после его задержания. Также за экс-министра поручились сопредседатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и заместитель председателя правления «ВБЭ.РФ» Наталья Тимакова.

Абызов работал с Чубайсом в РАО «ЕЭС России». В 1999 г. он стал его заместителем. Ушел из компании в 2005 г.

Навальный 28 марта опубликовал видеоролик, в котором прокомментировал задержание Абызова и подчеркнул, что «не жалко их никого, а его [Абызова] особенно». «Я хотел бы, чтобы все это четко понимали, Абызов – страшный вор и коррупционер. То есть реально чувак просто крал все абсолютно, просто все, что плохо лежит и хорошо лежит. Он работал в РАО ЕЭС, и даже по меркам РАО ЕЭС, которое было просто воровской конторой под руководством вора Чубайса, – даже там он считался беспредельщиком», – отметил он.

Экс-министра задержали 27 марта. Его обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов вместе с подельниками похитил и вывел за рубеж 4 млрд руб. Эти деньги были украдены у Сибирской энергетической компании и компании «Региональные электрические сети», крупных поставщиков энергии в Новосибирской области, считает СК. Абызов вину не признает.

Политика
Новости

Мосгорсуд отказался отпустить из-под ареста сенатора Арашукова

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным продление ареста на три месяца отстраненному от должности сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, обвиняемому в организации убийств и участии в преступном сообществе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Таким образом, Арашуков останется под стражей до 30 июня.

Суд также признал законным продление ареста двоюродному брату сенатора, гендиректору АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову. В ходе заседания следователь заявил, что свидетелям по делу Арашукова может грозить убийство. «Как следует из оперативной справки, на свидетелей может оказываться давление вплоть до их убийства. На свидетелей, которые могут давать показания, может быть оказано давление, им угрожает физическая расправа», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Сенатор от Карачаево-Черкесии был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Позже он был временно отстранен от должности. Арашуков вину не признает.

РБК в начале апреля сообщил, что сенатор не подал к 1 апреля декларацию о доходах за 2018 г. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подать декларацию до 1 апреля. Если он предоставляет «заведомо недостоверные или неполные сведения» о доходах, то это может повлечь либо предупреждение, либо освобождение от должности. Решение о досрочном прекращении полномочий должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для этого.

Керимов, Арашуков и другие. Какие сенаторы были фигурантами уголовных дел

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