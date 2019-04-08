Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4791 от 09.04.2019 под заголовком: Боевой рост цен на нефть

Военный конфликт в Ливии угрожает мировым поставкам нефти

Цены на нее выросли до максимума в этом году

Обострение боестолкновений в Ливии заставило инвесторов опасаться нового сокращения нефтедобычи в стране. Из-за этого может возникнуть нехватка предложения на мировом рынке, тем более что поставки из Венесуэлы упали в последние месяцы, а США усиливают давление на Иран. В результате цены на нефть в понедельник достигли самого высокого уровня за пять месяцев.

С начала года нефть Brent и так подорожала на 30,7%, а WTI – на 38,9%. Это произошло благодаря соглашению ОПЕК с Россией и рядом других экспортеров нефти о сокращении ее добычи и санкциям США, ограничивающим экспорт из Ирана и Венесуэлы. В понедельник к 19.00 мск цены на Brent выросли еще на 0,7% до $71, а на WTI – на 1,1% до $64,1 за баррель.

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