Битва за столицу Ливии Триполи пока идет безрезультатно для обеих сторон Mahmud TURKIA / AFP

Отряды лидера Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в понедельник продолжили начатые в четверг попытки штурма ливийской столицы Триполи. Единственный функционирующий в районе Триполи аэропорт, захватить который ЛНА не удалось, подвергся ударам истребителей МиГ-21 сил Хафтара и перестал работать.

В воскресенье, по сообщению AFP, Россия заблокировала принятие заявления Совета Безопасности ООН, в котором содержался призыв к силам Хафтара прекратить боевые действия. По информации агентства со ссылкой на дипломатические источники, Москва настаивала на том, чтобы призыв прекратить столкновения был обращен ко всем сторонам конфликта. МИД России эту информацию AFP в понедельник не комментировал. В то же время Россия поддержала принятое в субботу Совбезом заявление для прессы, в котором стороны конфликта в Ливии призывались к прекращению боестолкновений и разрешению кризиса политическим путем. Прекратить боевые действия от Хафтара потребовал в воскресенье и госсекретарь США Майк Помпео.

В прошлую пятницу восток Ливии посетил генсек ООН Антониу Гутерреш, однако ему не удалось добиться от Хафтара обещаний прекратить наступление. На середину апреля была запланирована очередная конференция сторон конфликта в Ливии под эгидой ООН, и сейчас ее проведение находится под вопросом.

$1,26 млрд Столько выручила Ливия в феврале 2019 г. от продажи нефти, по данным национальной нефтяной компании. Это на 21% меньше, чем год назад.

В Ливии уже свыше пяти лет продолжается двоевластие: на востоке страны, в городе Тобруке, находится парламент, от имени которого действует ЛНА во главе с Хафтаром. В Триполи базируется сформированное при помощи ООН и формально признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. При этом правительство в Триполи поддерживают Италия, а также Турция и Катар, поскольку в нем участвуют представители движения «Братья-мусульмане». Основным спонсором фельдмаршала Хафтара выступают Объединенные Арабские Эмираты, но его также поддерживают Египет, Франция и Россия, которую Хафтар последний раз посещал в прошлом году. В то же время Москва поддерживает контакты и с правительством в Триполи.

С точки зрения формального соотношения сил ЛНА Хафтара превосходит своих противников, поскольку ее долго накачивали вооружениями и другими средствами через Египет, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. С военной точки зрения, если силы ЛНА смогут установить сколько-нибудь длительную блокаду Триполи и нейтрализовать силы боевиков в Мисурате, они могут победить. Однако, как отмечает человек, близкий к Минобороны России, ситуация в Ливии малопредсказуема и сильно зависит от мнений родоплеменных лидеров, поэтому одного лишь превосходства в вооружениях недостаточно.