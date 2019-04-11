Орешкин назвал домашний арест Калви хорошим знаком для инвестклимата России

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США обвинили Ассанжа в сговоре с целью взлома правительственного компьютера

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвиняется в США в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, сообщат Reuters со ссылкой на американское министерство юстиции. Обвинение было предъявлено ему заочно еще 6 марта прошлого года, уточнило ведомство, но известно о нем стало только сегодня на заседании суда. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет пять лет лишения свободы. Основатель WikiLeaks вину не признает.

По версии властей США, Ассанж для взлома компьютера в 2010 г. вступил в сговор с бывшим информатором WikiLeaks Челси (Брэдли) Мэннинг (Брэдли Мэннинг просит считать его женщиной и называть Челси). В 2013 г. Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы за передачу секретной информации сайту WikiLeaks. Через четыре года президент США Барак Обама помиловал ее (его).

В четверг, 11 апреля, Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища. Он был выдворен из посольства этой страны в Лондоне, где находился с 2012 г., и был задержан британской полицией. Арест Ассанжа связан с требованием американских властей о его экстрадиции в США, сообщили правоохранительные органы.

Британский министр по делам Европы и Америки Алан Дункан в эфире телеканала Sky News объявил, что Ассанжа не будут экстрадировать в США, если там ему будет грозить смертная казнь. Эту информацию подтвердил и президент Эквадора Ленин Морено. По его словам, Эквадор потребовал от Великобритании гарантий того, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где его могут подвергнуть пыткам или смертной казни.

Ассанж – программист и журналист из Австралии. В 2010 г. WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора