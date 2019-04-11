Орешкин назвал домашний арест Калви хорошим знаком для инвестклимата России
Изменение меры пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви – это хороший знак для инвестиционного климата в России, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
«Будем ждать окончательного решения суда. Экономические вопросы должны оставаться экономическими и гораздо реже становиться уголовными», – приводит слова Орешкина пресс-служба Минэкономразвития.
Басманный суд Москвы 11 апреля отправил Калви под домашний арест. О смягчении меры пресечения основателю Baring Vostok ходатайствовало следствие.
Калви и еще пятерых фигурантов дела арестовали в середине февраля. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, они причастны к передаче банку пакета акций International Financial Technology Group вместо прав требования к Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. Следствие считает, что этот пакет акций стоил 600 000 руб.