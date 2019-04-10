Суд отпустил Калви под домашний арест

Евгений Разумный / Ведомости

Басманный суд Москвы отпустил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест до 13 апреля 2019 г., но уже в пятницу суд рассмотрит ходатайство об избрании домашнего ареста мерой пресечения Калви и сотрудничающему со следствием бывшему председателю правления банка «Восток» Алексею Кордичеву до 14 июля. Повторная подача ходатайств о домашнем аресте могла быть вызвана тем, что, когда следствие составило первое ходатайство о переводе Калви и Кордичева под домашний арест (по данным «Коммерсанта», это было еще 1 апреля. – «Ведомости»), срок самого следствия еще не был продлен и истекал 13 апреля, полагает адвокат по уголовным делам Андрей Андрусенко.

В четверг в суде прокурор поддержал ходатайство следствия о домашнем аресте для Калви, представитель Шерзода Юсупова (миноритарный акционер «Восточного») оставил этот вопрос на усмотрение суда.

Сам Калви в суде настаивал на корпоративном характере спора. То, что должно разрешаться в коммерческом суде, стало предметом уголовного преследования, заявил он. «Для меня вопрос моей невиновности – вопрос чести и репутации, которую я создавал всю жизнь. Я больше, чем заявители, заинтересован в этом деле. Бегство из России равносильно признанию вины, самоуничтожению», – сказал он.

В течение двух месяцев следствие установило, что у Калви сложились устойчивые социальные связи в Москве, есть недвижимость в городе и постоянное место работы, он занимается благотворительностью, на его попечении находятся трое детей, сообщила следователь в суде. Она также обратила внимание на поручительства за Калви.

Ранее за основателя Baring Vostok поручились гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также основатель и директор инвестиционного фонда Prosperity Capital Management Маттиас Вестман и Александр Бранис. Вступился за него и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Калви и Кордичев находятся в СИЗО с середины февраля: их и еще четырех фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, подсудимые причастны к тому, что на балансе банка вместо прав требований к Первому коллекторскому бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб. оказались 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Следствие считает, что этот пакет акций стоил 600 000 руб. Но у защиты другие оценки. Вся IFTG стоит $120 млн, а значит, спорный пакет может стоить $70 млн (или порядка 4,5 млрд руб.), заявляли адвокаты одного из обвиняемых – француза Филиппа Дельпаля.

Несмотря на то что Калви отправлен под домашний арест, остальные фигуранты, кроме Кордичева, остаются в СИЗО. Во вторник и среду Басманный суд продлил до 14 июля арест партнерам Baring Vostok Вагану Абгаряну и Дельпалю, директору по инвестициям инвестфонда Ивану Зюзину, а также бывшему гендиректору ПКБ Максиму Владимирову.

Ходатайствовав о домашнем аресте Калви, следствие продемонстрировало, что объективно оценило личность обвиняемого и учло мнение уважаемых представителей общественности, говорит Андрусенко. А освободив из-под стражи сотрудничающего со следствием Кордичева и оставив в СИЗО других обвиняемых, дало понять, что расследование ведется активно и находится на правильном пути, полагает адвокат.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде