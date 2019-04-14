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Кудрин посчитал невыполнимым план правительства по увеличению инвестиций

План правительства по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. «Прошлый год оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям. Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен», – цитирует его «РИА Новости». На то есть разные причины, добавил Кудрин: общий инвестиционный климат, санкции, осторожность в проведении структурных реформ, повышение налогов. «Поэтому этот год не будет прорывным в части наращивания темпов инвестиций», – констатировал он.

План по повышению уровня инвестиций в экономику России до 25% ВВП к 2024 г. был одобрен правительством в июле прошлого года. В 2018 г. отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило 20,6%, сообщал Росстат. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее заявил, что план по увеличению инвестиций может быть выполнен лишь при условии роста банковского кредитования, инвестирования пенсионных накоплений и снижения оттока капитала.

Кудрин также отметил, что Счетную палату «немножко беспокоит» запланированный Министерством финансов прирост заимствований на внутреннем рынке, поскольку он приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга. «Вместе с тем, я думаю, этот долг посилен. Просто его цена несколько увеличится», – отметил он.

Минфин планирует в текущем году чистое привлечение на внутреннем рынке на 1,5 трлн руб., а валовое – около 2,5 трлн руб., что почти в три раза выше прошлогоднего плана, который ведомству выполнить не удалось. Кудрин считает, что российским властям надо с осторожностью подходить к заимствованиям.

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