10 цитат нового председателя Счетной палаты

AP Photo/RIA-Novosti, Yekaterina Shtukina, Presidential Press Service

О работе Дмитрия Медведева: «Я предполагал, зная его [Медведева], зная проблемы и вызовы, которые встанут перед страной, что ему будет сложно с ними справиться. Скорее всего, он не сможет организовать работу должным образом. Сейчас прошло время, и я вижу, что так и произошло». 2014 г.

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