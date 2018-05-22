10 цитат нового председателя Счетной палаты
Алексей Кудрин о спасении мужчин, честных выборах и реформах
«Вы знаете, в прошлом году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 000 человек, 80% из них – мужчины, если мы не вложимся в это – надо спасать мужчин в общем...». 2017 г.
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О работе Дмитрия Медведева: «Я предполагал, зная его [Медведева], зная проблемы и вызовы, которые встанут перед страной, что ему будет сложно с ними справиться. Скорее всего, он не сможет организовать работу должным образом. Сейчас прошло время, и я вижу, что так и произошло». 2014 г.
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О честных выборах: «Вместо того чтобы придерживаться букве закона, мы живем, как нам хочется. В результате у нас очень слабая система управления». 2011 г.
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Об акцизах на алкоголь и табак: «Мы хотим, чтобы люди чувствовали, что тот, кто пьет водку, кто курит, тот больше внесет помощь государству. Выкурил пачку сигарет — значит, больше внес средств на решение социальных задач, поддержку демографии, развитие каких-то других социальных услуг». 2010 г.
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О падении цен на нефть: «Мы готовились к худшему, оно наступило быстрее, чем мы ожидали, но мы готовы к этому». 2009 г.
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О нехватке профессиональных кадров: «В стране не хватает трудолюбивых, профессиональных, очень честных людей». 2009 г.
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«Я начинал свою карьеру после школы с автомеханика и осваивал эту специальность в течение двух лет. Так что можно начинать с любой специальности и дорасти до министра финансов». 2009 г.
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«Я согласен, что нам нужно сходить с нефтяной иглы и заканчивать курить, но впервые слышу, что для того, чтобы закончить курить, нужно выкурить все, что скопилось на складах». 2006 г.
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О реформах: «Если проводить реформы активно – то это не скучно». 2011 г.
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«Мы шутили, сколько у нас было отставок. Больше всего их оказалось у главы МЧС Сергея Шойгу – на его счету 20 отставок». 2007 г.
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