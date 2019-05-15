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Орешкин предупредил о снижении цен на российские ресурсы из-за конфликта США и Китая

Торговая война между США и Китаем может снизить цены на российские ресурсы, считает министр экономического развития России Максим Орешкин (его цитирует ТАСС). По словам министра, экономические взаимоотношения США и Китая – это якорный элемент всемирной торговой системы. Поэтому если между этими странами начнется полноценная торговая война, она затронет весь мир, пояснил Орешкин.

При этом министр отметил, что пока прямого эффекта от обострения торгового конфликта между США и Китаем на макроэкономические показатели нет. Однако в будущем, по его мнению, он может оказать влияние не только на цены сырья из России, но и сказаться на спросе на российские ресурсы. На курс рубля торговая война сильно не повлияет, заключил Орешкин.

На прошлой неделе США объявили о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд, а президент Дональд Трамп потребовал ввести пошлины еще на $300 млрд. В ответ Китай повысит и введет пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

Торговая война США и Китая негативно отразится на экономике России, заявил ранее помощник президента Андрей Белоусов. По его мнению, это с высокой вероятностью приведет к снижению темпов развития всей мировой экономики, а также к оттоку капитала с развивающихся рынков. Для России решение Вашингтона опасно еще и тем, что оно может вызвать непредсказуемые колебания курса российской валюты, считает Белоусов.