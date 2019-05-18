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Китай назвал условие для продолжения торговых переговоров с США

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Пекин готов вести торговые переговоры только на основе равенства и будет твердо отстаивать свои государственные интересы. Слова политика приводятся на сайте МИД КНР.

«Китай неизменно выступает за решение торгово-экономических разногласий посредством консультаций и переговоров, но эти переговоры должны быть равными», – заявил Ван И. Министр подчеркнул, что Китай обязан защищать свои государственные интересы и откликаться на призывы народа.

Китай и США начали торговые переговоры в декабре прошлого года, когда президент Дональд Трамп и председатель Си Цзиньпин на саммите G20 в Буэнос-Айресе заключили перемирие сроком на 90 дней. Планировалось, что в течение этих трех месяцев стороны заключат новое торговое соглашение, но переговоры затянулись.

На прошлой неделе Трамп обвинил Китай в срыве переговорного процесса и объявил о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд. Президент США Также потребовал ввести пошлины еще на $300 млрд. В ответ Китай повысит и введет пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.