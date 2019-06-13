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Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перевод расчетов за энергоносители в евро и рубли, передает ТАСС. Стороны договорились сформировать рабочую группу, которая займется выработкой практических шагов по этому вопросу.

На встрече Силуанов и Шефчович пришли к выводу, что использование национальных валют при расчетах является взаимовыгодным и снижает риски для предпринимателей России и ЕС, рассказал журналистам пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

В ходе переговоров также обсуждался вопрос участия европейского бизнеса в реализации национальных проектов. Силуанов заверил Шефчовича в том, что Россия заинтересована в такого рода сотрудничестве и препятствий для участия иностранных компаний в нацпроектах нет.

В целом стороны выразили надежду на более тесное экономическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом, отметил Лавров. Силуанов и Шефчович также, по словам пресс-секретаря, высказались за увеличение товарооборота и реализацию совместных инвестиционных проектов в различных отраслях.