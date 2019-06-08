Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

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«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе

Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания. В камере, где он содержится, есть три железные кровати, стол, скамья и туалет за тонкой перегородкой. Об этом сообщила журналистка телеканала «Дождь», посетившая задержанного.

По словам Голунова, в изоляторе лучше, чем в отделении полиции, где он провел больше суток. «Мне передали продукты, сводили в душ», – рассказал он «Дождю». По словам Голунова, допросы, экспертизы и очные ставки закончились через 30 часов после задержания, все это время он не вспоминал про еду. «Мне даже в голову не приходило поесть, наверное, это из-за стресса. В изоляторе я поел сухой паек, галеты – хорошая вещь», – рассказал журналист.

Также Голунов пояснил, как получил травмы при задержании. На медосвидетельствовании у него зафиксировали ушиб спины, а ушиб грудной клетки и удар по виску – не стали, утверждает журналист. «По голове меня ударили после того, как произошел досмотр: когда был обнаружен тот самый пакет (с наркотическим веществом. – Ред.), я стал настаивать, что дальнейшие действия должны проходить только в присутствии адвоката, иначе им придется на экспертизы-допросы меня нести, сотрудник рассердился и ударил дважды по виску, но не сильно», – рассказал Голунов.

Ушибы груди и спины, по словам журналиста, он получил позже, когда его привезли на экспертизу. «В медцентре я снова заявил, что считаю происходящие действия незаконными, вцепился за лавочку, а оперативники стали меня отрывать и тащить к выходу. Спускаясь, мы упали», – сказал он.

Голунов также сообщил, что в отделении полиции ему не угрожали и на него не давили, если не считать давлением то, что ему не давали связаться с адвокатом и близкими. Но за две недели до случившегося, по словам журналиста, ему поступали угрозы.

Голунов был задержан 6 июня, но известно об этом стало только на следующий день. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям – о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). По данным МВД, у журналиста были обнаружены пакеты с метилэфедроном и кокаином. Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили.