Силуанов объяснил проблемы с финансированием нацпроектов
Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов считает, что недостаточные темпы финансирования национальных проектов объясняются процедурными вопросами, связанными с проведением конкурсов и заключением соглашений с подрядчиками, передает «Интерфакс».
«Все требует определенного времени, определения порядка финансирования», – сказал Силуанов, отвечая на вопрос о поручении премьера Дмитрия Медведева проанализировать вопросы финансирования нацпроектов. По словам вице-премьера, речь идет не о неэффективных тратах нацпроектов. «Мы говорим, что пока нацпроекты не так быстро разворачиваются», – добавил он. По его словам, сейчас темпы реализации нацпроектов «нагоняются», как и темпы финансирования.
Силуанов посоветовал главам регионов быстрее принимать региональные проекты, программы, заключать соглашения с подрядчиками, теснее работать с органами местного самоуправления. «Мы могли бы это сделать быстрее, если бы начали более активно решать этот вопрос еще в прошлом году», – сказал вице-премьер.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину отчитаться о мерах, принимаемых для решения вопроса о недопустимо медленном расходовании госсредств на нацпроекты.