Экономика

Новости

Госдума одобрила выделение из бюджета более 50 млрд рублей на решение жилищных проблем

Госдума приняла во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 г., предусматривающий выделение дополнительных 51 млрд руб. для решения жилищных проблем россиян, сообщается на сайте парламента. Из указанной суммы 5 млрд руб. направят на помощь многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов, а 16 млрд руб. используют для завершения возведения проблемных объектов долевого строительства.

Принятые поправки также предполагают выделение дополнительно более 30 млрд руб. на гранты российским регионам для реализации национальных проектов. Общая сумма грантов, таким образом, увеличивается до 50 млрд руб. Кроме того, документ увеличивает с 1 млрд до 13 млрд руб. субсидии российским производителям для исполнения гарантийных обязательств по выпуску автомобилей, соответствующих экологическим нормам «Евро-4» и «Евро-5». На поддержку производителей сельхозтехники направят дополнительные субсидии в размере 3 млрд руб.

На развитие транспортной инфраструктуры поправками предполагается направить более 78 млрд руб., эти средства будут использованы для строительства и реконструкции автомобильных и железных дорог. Как отметил в ходе заседания председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, более 4 млрд руб. направляется на повышение зарплат работников МЧС России. Такое решение принято для исполнения поручения президента Владимира Путина, к которому во время прямой линии обратился сотрудник МЧС, который пожаловался на низкую зарплату.

В материале отмечается, что поправки в бюджет текущего года учитывают его исполнение за первые четыре месяца. Третье чтение запланировано на 27 июня.

Согласно законопроекту доходы бюджета России в 2019 г. увеличиваются на 205,6 млрд руб. до 20 трлн 174,9 млрд руб. (18,5% ВВП), расходы – на 256,5 млрд руб. до 18 трлн 293,7 млрд руб. (16,8% ВВП).