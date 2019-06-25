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Орешкин рассказал об особенностях будущего мирового кризиса

Новый глобальный кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе, а будет характеризоваться затяжным низким ростом экономики и высокой инфляцией, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, произойдет «обратное разматывание клубка глобализации». Общая эффективность производства и производительности труда по всему миру снизится.

Россия гораздо лучше готова к новому глобальному кризису, чем к кризису 2008 г. или к ситуации с падением цен на нефть в 2014 г., считает министр. Сейчас у власти есть такие инструменты, как бюджетное правило, инфляционное таргетирование и плавающий валютный курс.

Однако существуют риски невыполнения майского указа президента в части экспорта, предупреждает Орешкин. Темпы несырьевого экспорта будут замедляться в целом по всему миру, и Россию это тоже затронет.