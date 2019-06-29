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Минфин назвал условие для выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Россия не будет выплачивать задолженность по взносам в бюджет Совета Европы до тех пор, пока нет четкого графика, порядка и маршрута выплат, заявил заместитель министра финансов Сергей Сторчак. До этого момента Москва никому ничего не должна, подчеркнул он.

Речи о том, чтобы погасить задолженность до 30 июня, не идет, добавил замминистра. «Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум — вот тогда возникают обязательства», — пояснил Сторчак (его цитирует «Интерфакс»).

Для того чтобы выстроить график платежей, необходимо сначала «до копейки» рассчитать и задокументировать сумму, продолжил замминистра. Этим будет заниматься один из департаментов Минфина. Как только будет установлена сумма и составлен график платежей, Россия погасит задолженность. Сторчак не исключил, что это может быть единовременный платеж.

На этой неделе России были возвращены все полномочия в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В декларации, подтверждающей это, содержался пункт, согласно которому Москва должна выплатить все необходимые взносы в бюджет Совета Европы. Россия не платила членские взносы в 2016-2018 гг.

Ранее замруководителя делегации России в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил, что Москва будет возвращать долг, но в какой период и какими траншами, должен решить Минфин. Источник в делегации сообщил «Интерфаксу», что задолженность составляет порядка 85 млн евро.