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Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов в России

Меры правительства России по недопущению наращивания бюджетных расходов и заимствований в регионах приводят к ограничению их финансовой автономии. При этом они снижают риски, связанные с рефинансированием долгов, и повышают предсказуемость бюджетной политики регионов. Об этом говорится в обзоре Moody's Investors Service о бюджетах российских регионов, с которым ознакомились «Ведомости». Первым на него обратил внимание РБК.

Во время предыдущего срока президента России Владимира Путина регионам пришлось существенно увеличить расходы на исполнение майских указов 2012 г. В этот раз им придется выделить 5 трлн руб. на нацпроекты. В связи с этим многие регионы планируют свой бюджет консервативно, например закладывая меньшие доходы, отмечает Moody's.

Федеральный центр не просто следит за бюджетной политикой регионов, но и принимает на основе этого кадровые решения, говорится в отчете. С конца 2016 г. в 55 из 85 субъектов сменились руководители. Такие меры были направлены на уменьшение количества неэффективных региональных администраций, считают эксперты.

При этом несколько регионов остаются в рисковой зоне с точки зрения финансов. Для них характерна высокая долговая нагрузка при слабом экономическом росте и большой зависимости от федеральных трансфертов. Например, общий долг в Мордовии превышает 200% собственных доходов. Кроме того, долг существенно превышает собственные доходы в Костромской, Орловской, Псковской областях и других регионах.