Песков констатировал слабое понимание населением смысла нацпроектов
На «Прямую линию» президента Владимира Путина поступает много вопросов, которые свидетельствуют о том, что уровень понимания населением национальных проектов «оставляет желать лучшего», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что меньше половины россиян знают о нацпроектах. «Что касается постановки вопроса о недостаточной информированности населения о национальных проектах, это полностью соответствует той картине, которую мы видим в обращениях граждан в процессе подготовки "Прямой линии"», – заявил Песков.
Матвиенко, выступая в среду на форуме социальных инноваций, сообщила со ссылкой на социальные опросы, что 44% граждан слышали о нацпроектах и только 7% понимают, что они из себя представляют.
Правительство в 2019–2024 гг. планирует реализовать 12 национальных проектов, общий бюджет которых превышает 25 трлн руб.