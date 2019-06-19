Песков констатировал слабое понимание населением смысла нацпроектов

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«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова. Речь идет о главе УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковнике Алексее Дорофееве и его помощнике подполковнике Марате Медоеве. Медоева и Дорофеева «Проект» называл интересантами похоронного бизнеса в Москве и фигурантами расследования Голунова, которое журналист вел накануне своего задержания.

Дорофеев и Медоев, а также их родственники были соседями по коттеджному поселку «Дачный островок» в Истринском районе, пишет «Новая газета». Поселок занимает 3 га, недвижимостью в нем владели всего 18 человек. Это руководящие силовики из ФСБ и Следственного комитета, в том числе Медоев и Дорофеев. По данным газеты, спустя два месяца после владения большинство силовиков продали свои участки топ-менеджменту группы ЛСР. Представители ФСБ и администрации Московской области не комментировали эту сделку. Представитель девелопера сослался на то, что она была совершена в интересах частных лиц, а не компании, и информации по ней у застройщика нет.

Также Дорофеев и отец Медоева являются соседями по коттеджному поселку «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища, утверждает «Новая газета». Здесь им принадлежит по дому площадью по 700 кв. м каждый. Они стоят на общем участке и обнесены единым забором. По оценкам экспертов, рыночная стоимость домов Медоевых и Дорофеева в «Лесной бухте» может достигать 65–70 млн руб.

Здесь же в 2014 г. купила дом и участок дочь Игоря Медоева – Эльда. Но в сентябре 2018 г. владельцем участка стала Российская Федерация, указано в выписке Росреестра, которую приводит газета. Третьим соседом Дорофеева и Медоева является Анастасия Мазараки, которой принадлежит дом 860 кв. м. «Новая газета» называет ее родственницей заместителя директора московского ГБУ «Ритуал». Именно эту связь обнаружил Голунов в своем расследовании, пишет газета.

Ранее ФБК Алексея Навального написал о бизнесе, столичной недвижимости семьи Медоевых, которую оценил в 1 млрд руб., и их большом автопарке элитных автомобилей. По данным Навального, Медоев также связан с похоронным бизнесом в столице: в 2017 г. он продал машину Валерию Большакову – человек с таким же именем указан на сайте ГБУ «Ритуал» как «начальник отделения», утверждал оппозиционер.