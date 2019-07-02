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Счетная палата: в бюджет может не поступить почти 79 млрд рублей дивидендов госкомпаний

Счетная палата пришла к заключению, что в 2019 г. российский бюджет может недополучить 78,5 млрд руб. дивидендов от госкомпаний, передает ТАСС. Такие риски могут быть спровоцированы тем, что ряд компаний в 2018 г. выплатили промежуточные дивиденды, объяснили в ведомстве.

В 2019 г. Минфин рассчитывает получить от госкомпаний всего около 590 млрд руб. в виде дивидендов, а к 2021 г. довести эти поступления до 675 млрд. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее предупреждал, что государство в 2019 г. может не добиться этих целей и получить на 70% меньше запланированного.

Правительство с 2016 г. добивается, чтобы госкомпании выплачивали дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2017 г. эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Однако официального распоряжения правительства по этому вопросу нет, в документе значится прежний минимум в 25%.

На практике инфраструктурные компании могут при распределении прибыли учитывать свои инвестиционные программы, а компании оборонно-промышленного комплекса – делать поправку на налаживание производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения, основанием снизить выплаты по дивидендам могут стать и санкции, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник.