Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Дивиденды от санкций

Госкомпании смогут не отдавать 50% прибыли

Если они попали под санкции

В правиле правительства – направлять на дивиденды 50% прибыли по МСФО – появилось новое исключение. Основанием не платить столько могут быть санкции, заявил в среду председатель правительства Дмитрий Медведев: «Мы остановились на цифре в 50%, и я не так давно утвердил специальное решение. Но оно имеет и исключения».

Исключение будет касаться тех случаев, когда санкции не позволяют компании выплатить 50% прибыли в виде дивидендов, объясняет федеральный чиновник. Какие именно санкции – неважно, нет и критериев, правительство просто примет нужное решение.

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